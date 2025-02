La magia del carnevale corre sull’acqua. Sfilano nei canali le barche allegoriche

Comacchio è pronta a calarsi nuovamente nell’allegra e coinvolgente atmosfera del Carnevale sull’Acqua, uno degli eventi più attesi nella città lagunare. Un evento unico, quello che andrà in scena il 23 febbraio e il 2 marzo prossimi, e che da sempre attrae il pubblico in centro storico per ammirare le fantasiose barche allegoriche allestite dalle associazioni, le esibizioni di gruppi di danza e a piedi tra la scalinata e la piazzetta del Trepponti, e molte altre iniziative che arricchiscono la kermesse.

Una festa di comunità, quella organizzata dalla Cooperativa sociale Girogirotondo con il patrocinio del Comune, la collaborazione delle scuole, delle parrocchie e tante realtà locali, che "riesce a coniugare la cultura delle radici e della tradizione con lo spirito della modernità e del presente – ha sottolineato la vice sindaco Maura Tomasi, durante la presentazione di ieri alla Manifattura dei Marinati -. E, perché no, capace di regalare anche tanta spensieratezza".

Un evento che, ha evidenziato l’assessore Emanuele Mari, "ha assunto una risonanza nazionale e non solo, garantendo alla città una visibilità di altissimo livello". A svelare il programma della manifestazione è stata la direttrice della Coop. Girogirotondo Carla Carli, che ha ringraziato quanti contribuiscono alla realizzazione dell’evento, giunto alla dodicesima edizione e "cresciuto negli anni, creando aspettative".

Protagoniste saranno le dodici barche allegoriche che si contenderanno l’ambita "Forcola": a sfilare saranno le associazioni Sea Cycling con tema "If – Gli amici immaginari"; Racing Team con "Cupido"; Maravie con "Il fantastico mondo di Tim Burton", il Coordinamento volontariato comunale comacchiese con "Shaun the sheep"; H20 con "One Piece"; Marasue con "Pinocchio nel paese dei balocchi"; I Filipponi con "I cartomatti"; La Forcola con "Aladdin"; Al Batal con "I cannibali"; Asd Il Movimento con "Social dipendenti"; I Filipponi con "Ma in che mondo vivi?" e Asd My life (I Birichen) con "I pirati dei Caraibi".

Poi, le coreografie dei gruppi di danza Asd Body Fly, Cus Ferrara Dance Lab, VL Fusion Lab, Asd Il Movimento, Asd La bottega degli artisti e Asd My life e i gruppi a piedi Pensieri astratti, Bollicine di Mariella Mazzotta, Mon Amour e Dogato Sister & Friends. E in attesa delle sfilate pomeridiane (presentate dagli speaker Barbara Mezzogori, Lorenzo Parmiani e Sandro Pozzati), dalle 10.30 del mattino saranno protagonisti i bimbi dei nidi, delle scuole d’Infanzia e delle parrocchie (il 23 febbraio), e gli alunni delle primarie di Comacchio e San Giuseppe (il 2 marzo). Non mancheranno la misteriosa Forcolina a sfilare lungo i canali.

Valerio Franzoni