La magia del carnevale corre sull’acqua

Il Carnevale sull’acqua di Comacchio è pronto per il gran finale. Colori, musica, danze, spettacoli e molte altre iniziative, domani, animeranno il suggestivo centro storico della città lagunare per chiudere in bellezza la decima edizione della manifestazione, promossa dal Comune di Comacchio con la ‘regia’ della Cooperativa sociale Girogirotondo che cura l’organizzazione in collaborazione con le associazioni del territorio, scuole e parrocchie, che già domenica scorsa ha riscosso un grandissimo successo di pubblico, che ha affollato le vie per assistere alle sfilate delle dodici barche allegoriche lungo i canali, alle esibizioni sui Trepponti e alle tante iniziative di intrattenimento per grandi e piccini.

Domani dalle 10.30, i festeggiamenti prenderanno il via da piazzetta Trepponti con la sfilata in maschera dei bambini delle scuole primarie dell’Istituto comprensivo di Comacchio, che verranno poi premiati sul palco in via XX Settembre. Alle 14, il Carnevale entrerà nel vivo con l’inizio della sfilata delle dodici, coloratissime e divertenti barche allegoriche allestite dalle associazioni su diversi temi: ‘I pappagalli’ del Coordinamento Volontariato Comunale Comacchiese, ‘La Sirenetta’ de’ I Filipponi e Bal Toc, ‘La Banda Bassotti’ de’ La Forcola, ‘Ma che barca d’Egitto’ de’ I Filipponi, ‘M&M’s’ della Sea Cycling, ‘I Trolls’ de’ I Birichen, ‘Lo Scuolabus’ del Racing Team, ‘Harry Potter’ dei Marasue, ‘I pagliacci’ di H2O, ‘Via col vento’ di El Movimiento, ‘Blues Brothers’ di Barche Storiche e ‘Eeuf mascarun, al van al cranveal’ di Al Batal. Non mancheranno la danza e le coreografie con Easy Dance Team, La Bottega degli artisti e ASD My Life di Mad Dany. Il tutto presentato dagli speaker Barbara Mezzogori, Lorenzo Parmiani e Sandro Pozzati. Verso le 18 sono previste le premiazioni delle barche allegoriche, con la consegna della tradizionale Forcola, e delle scuole di danza e dei gruppi a piedi, alla presenza della misteriosa Forcolina, la mascotte dell’evento.

Nel pomeriggio, in viale Cavour sarà attiva l’area Carnevale dedicata ai bambini, con spettacoli di magia, musica, giochi, palloncini e trucca viso. Poi, non mancherà il teatrino dei burattini di Massimiliano Venturi in via Zappata (con due spettacoli alle 15.30 e alle 16.30) e tantissime altre iniziative di intrattenimento per tutti i visitatori. Dunque, non mancano certo gli ‘ingredienti’ per una giornata all’insegna del divertimento a Comacchio, pronta ad accogliere turisti e visitatori per una manifestazione unica nel suo genere, che verrà proposta anche in versione estiva e notturna il 24 giugno prossimo, quando si rivedranno scorrere le barche allegoriche tra i canali del centro storico.

Valerio Franzoni