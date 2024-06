La magia del carnevale notturno invade i canali

Luci, colori e tanta allegria "invaderanno" i canali di Comacchio, che inaugurerà la stagione estiva con il Carnevale sull’acqua in versione notturna. Un grande evento, unico nel suo genere, come sempre promosso e sostenuto dal Comune di Comacchio, curato dalla cooperativa Girogirotondo e realizzato con la fattiva collaborazione delle associazioni locali. La kermesse, in programma il 22 giugno dalle 21, è stata presentata ieri all’Antica Pescheria dalla vice sindaco con delega alla Politica degli eventi turistici Maura Tomasi e dalla direttrice della cooperativa Girogirotondo e coordinatrice della manifestazione Carla Carli. "Come amministratore e come cittadina – ha affermato Tomasi – sono molto orgogliosa che si possa realizzare questo evento che ha sempre riscosso grande successo". Carla Carli ha rivolto un sentito ringraziamento a quanti, a vario titolo, sono impegnati nella manifestazione: l’amministrazione comunale, gli "artigiani della creatività" delle associazioni che allestiscono le barche allegoriche, chi confeziona i costumi, le scuole di danza, i gruppi a piedi in maschera e quanti collaborano all’evento. La serata, presentata da Sandro Pozzati e Barbara Mezzogori, si aprirà dai Trepponti con il canto di Silvia Gennari. Poi, il via alla sfilata delle dodici barche allegoriche illuminate per l’occasione: "Fenici e contenti" (I Filipponi); "Vivere a Colori" (Il Movimento); "Team Nascar" (Ass. H2O), "Il Sahara" (Coordinamento volontariato comunale comacchiese); "I diaval canaia" (Al Batal); "Barbie" (Ass. Racing Team); "I sogni nel cassetto (Marasue); "Batman" (La Forcola); "Anni 20 – Charleston" (I Birichen); "Che ne sanno i duemila" (I Filipponi); "Inside Out" (Sea Cycling) e "La Cina e vicina" (Ass. Maravie). Poi le esibizioni delle scuole di danza Asd Body Fly, Asd Il Movimento, Asd VL Fusion Lab, Asd My Life e i gruppi a piedi Dogato Sister & Friends, il gruppo Bollicine di Mariella Mazzotta e il Gruppo Peter Sister.

Valerio Franzoni