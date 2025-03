La magia del Carnevale sull’acqua

Quale associazione si aggiudicherà l’ambita Forcola per l’imbarcazione allegorica vincitrice della dodicesima edizione del Carnevale sull’acqua? L’atteso responso arriverà nella serata di oggi, a chiusura dell’ultima domenica della kermesse organizzata dalla cooperativa Girogirotondo, con il patrocinio del Comune di Comacchio e la collaborazione di associazioni, scuole e parrocchie del territorio. Un evento unico nel suo genere, una festa di comunità che già lo scorso 23 febbraio ha visto il centro storico gremito di visitatori per assistere alla sfilata delle barche allegoriche e alle coreografie di gruppi di danza e a piedi in un turbine di allegria, divertimento e spensieratezza. La kermesse prenderà il via alle 10.30, con la sfilata in maschera di bambine e bambini dell’Istituto comprensivo di Comacchio. E sempre per i più piccoli e le loro famiglie, in piazza XX Settembre vi sarà "Inside Out" con dolci, bevande e animazione a cura dell’Unità Pastorale San Cassiano. Poi, dalle 13.15 in piazzetta Trepponti saranno presentati al pubblico gli equipaggi, i temi delle dodici barche che solcheranno i canali del centro. A sfilare saranno le associazioni Sea Cycling con barca a tema "If – Gli amici immaginari", Racing Team con "Cupido", Maravie con "Il fantastico mondo di Tim Burton", il Coordinamento volontariato comunale comacchiese con "Shaun the sheep", H20 con "One Piece", Marasue con "Pinocchio nel paese dei balocchi", I Filipponi con "I cartomatti", La Forcola con "Aladdin", Al Batal con "Cannibali"; Asd Il Movimento con "Social dipendenti", I Filipponi con "Ma in che mondo vivi?", e Asd My life - I Birichen con "I pirati dei Caraibi". Il tutto alternato dalle coreografie delle scuole di ballo.

Valerio Franzoni