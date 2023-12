La magia del Natale con il presepe itinerante a bordo dell’autobus

La tradizione del presepe continua a essere molto viva nel territorio copparese. È stata infatti particolarmente apprezzata la domenica dedicata alla Sacra Rappresentazione, declinata in formule diverse, vivente e artistica, accomunate però da una modalità aggregativa: tutti insieme su due autobus per vivere il presepe itinerante e quello di Fossalta. Su un pullman scoperto è stato possibile assistere, su quattro turni, all’appuntamento, organizzato da Avip con il patrocinio del Comune di Copparo e con il coinvolgimento delle associazioni e della comunità. Partiti da piazza del Popolo, la prima tappa è stata al Parco Curiel con la Creazione e Adamo ed Eva, seguita dall’Annunciazione e fidanzamento di Maria e Giuseppe al palazzo ex Inam in viale Carducci: entrambe a cura del Rione Furnas. L’itinerario è proseguito con il Censimento e Gerusalemme a palazzo Zardi con l’animazione del Rione Crusar, che ha introdotto elementi moderni nella seconda scena, proponendo dj e cubista a simboleggiare la vita sfrenata della città della Palestina. Quindi i partecipanti hanno seguito Maria e Giuseppe alla ricerca di un alloggio lungo via Nervesa della Battaglia, fino al Museo la Tratta, nella rievocazione di associazioni Archeologi dell’Aria e Avip, che ha realizzato anche i quadri della Nascita di Gesù, sul sagrato della Chiesa, e della Fuga in Egitto lungo via Roma. Un secondo itinerario ha condotto i visitatori al presepe artistico di Fossalta, per la visita guidata accompagnata da alcuni volontari che contribuiscono alla cura e al costante rinnovamento della speciale Natività, che ha preso forma negli anni Settanta, per trasferirsi successivamente in paese.

v.f.