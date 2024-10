La magia della danza: "Emozioni indelebili"

’Puccini’s Opera. Voci di donne’ è stato, per chi ha partecipato, un flusso di emozioni trasformate in ricordi indelebili. Lo spettacolo è stato rappresentato dalla Compagnia Artemis Danza in prima mondiale al Teatro Comunale. Si è trattato di un evento corale che, attraverso la rilettura coreografica personale di Monica Casadei, ha visto in scena le 4 protagoniste di Boheme, Turandot, Madama Butterfly e Tosca, legate fra loro da un destino simile, sebbene le loro storie senza tempo, che oggi si dimostrano più che mai attuali, siano tanto diverse. Lo spettacolo è stato originale e struggente per merito, innanzitutto, di Monica Casadei – che ha realizzato una rappresentazione artistica viscerale e passionale – e poi dell’ottimo lavoro dei 18 danzatori, che si sono esibiti con grande tecnica ed espressività. La riuscita dell’iniziativa va ricondotta anche all’attenta regia, oltre che alle coreografie potenti, struggenti e dinamiche, accompagnate da un accorto gioco di luci. È stato inoltre di grande presa, e a tratti ipnotica, la colonna sonora, frutto dell’ingegno musicale di Fabio Fiandrini e Luca Vianini. "I nostri ringraziamenti come Jazz Studio Dance Ferrara – dice Silvia Bottoni, alla guida del gruppo – vanno a Monica Casadei per averci resi partecipi di questa magia.

Lei non ha mai abbandonato le sue radici e ogni suo ritorno a Ferrara è un’epifania, non solo per la bellezza dei suoi lavori, ma anche per la proficua collaborazione con i nostri allievi che prendono parte ai suoi spettacoli. Poter presenziare alle prove e contribuire, se pure in minima parte, a quella coralità coreografica che arriva potente allo spettatore è per noi una grande opportunità di crescita e di studio". I danzatori del Jazz Studio Dance che hanno partecipato alla performance hanno affrontato insieme ai danzatori della compagnia un training tecnico intenso, riuscendo a lavorare sinergicamente con tutto l’ensamble e dando vita a una preziosa esperienza di studio, arricchimento ed emozioni uniche.