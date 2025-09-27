’La magia della pittura’ in Castello. Gianfranco Goberti, opere in mostra

"Purissimo cielo". È riuscita a leggere fino all’ultimo verso – "purissimo cielo" – della poesia di Roberto Melli, Enrica Domenicali, moglie del compianto artista Gianfranco Goberti, scomparso nel 2023, e celebrato dalla mostra che apre oggi al Castello Estense. È riuscita ad arrivare all’ultimo verso, con la voce ormai insidiata dalla commozione, ma mai vinta; forte – ci è sembrato – dell’orgoglio di aver accompagnato l’ispirazione del più grande contemporaneo ferrarese. E anche, forse soprattutto, dell’affetto che li univa. L’applauso avvolgente del pubblico, presente in gran numero all’inaugurazione di ieri, è la testimonianza più incisiva di cos’ha significato l’artista per la città. "Sono felice di questa occasione, nella quale Ferrara ricorda Gianfranco con una personale (per la prima volta dopo la sua scomparsa), proprio nel monumento principale della città: il suo castello, cuore cittadino e cuore degli affetti", ha detto Domenicali. "Il desiderio della nostra famiglia è quello di riunire nell’archivio non solo le opere rimaste in famiglia o depositate presso musei o istituzioni, ma anche opere che si trovano nelle case dei privati. Quasi la metà. Con la notizia della mostra, ci hanno contattato moltissime persone che ne possiedono". L’esposizione, ‘Gianfranco Goberti. La magia della pittura’, si potrà visitare fino all’11 gennaio 2026, è curata dal direttore di Ferrara Arte, Pietro Di Natale, ed è organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte e dal Servizio Cultura, Turismo e rapporti con l’Unesco del Comune di Ferrara. "Questa – afferma l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli – è una mostra nata dal desiderio di restituire la complessità, ma anche la forza poetica dell’opera di Gianfranco Goberti, maestro contemporaneo che ha saputo intrecciare la sua pratica creativa con l’insegnamento (all’Istituto Dosso Dossi), lasciando il segno su generazioni di studenti e sull’arte moderna". ‘La magia della pittura’ ripercorre l’ampio e articolato percorso del pittore ferrarese attraverso più di quaranta opere realizzate in oltre mezzo secolo di attività. Oltre a dipinti e lavori che documentano le sue originali sperimentazioni extra-pittoriche, la retrospettiva presenta anche i due videotape ‘Metagrafica’ (1977) e ‘Verde caminio’ (1983) prodotti dal Centro Video Arte di palazzo dei Diamanti diretto da Lola Bonora. Il percorso espositivo, però, si apre con la potente retorica dei tre Pugili di Goberti: "Da queste immagini si capisce quanto fosse un combattente di un tempo perduto in cui si è smarrito anche il rispetto per chi guarda l’opera – spiega Di Natale –. Omaggiamo così la voce ricca e autentica di un grande maestro che non si è fatto contaminare dalle mode, riaffermando il potere dell’immagine e il ruolo dell’artista". Chiudiamo con le parole di Elena Pontiggia, una delle più grandi storiche dell’arte del Novecento, autrice di un saggio nel catalogo: "i pugili di Goberti sono all’angolo, sono dei perdenti: non sono gli atleti amati dai futuristi. Con discrezione, senza note tragiche, l’artista ci ricorda che siamo tutti pugili all’angolo, anche se non ce lo raccontiamo". Da sottolineare anche "l’intuizione iconografica della corda che lega il cielo (uno dei motivi dominanti nell’opera di Goberti, a cui è dedicata una sala, ndr.): il cielo legato, il senso del limite riscattato dalla pittura. È anche il senso di questa mostra".