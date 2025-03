La magia delle barche. I pirati dei Caraibi conquistano la Forcola

Con il coloratissimo ballo di gruppo delle associazioni sui Trepponti e la consegna dell’ambita Forcola, si è chiusa nella serata di ieri la 12ª edizione del Carnevale sull’acqua a Comacchio. In una giornata baciata dal sole, il centro storico si è nuovamente gremito di tantissimi visitatori che non hanno voluto perdersi lo spettacolo, l’allegria e le emozioni dell’evento che, ancora una volta, ha ottenuto un grandissimo successo.

Dalle barche allegoriche che hanno sfilato nei canali del centro storico, alle coreografie dei gruppi di ballo e a piedi, alle tante iniziative di intrattenimento che hanno animato la città lagunare, senza dimenticare la sfilata in maschera al mattino degli alunni dell’Istituto comprensivo di Comacchio, sono stati tanti gli ingredienti che hanno reso indimenticabile l’evento organizzato dalla Cooperativa Girogirotondo, con la collaborazione delle associazioni locali, delle scuole e delle parrocchie: una festa di comunità, da anni annoverata tra i grandi appuntamenti che si svolgono nel territorio. Al timone del Carnevale la direttrice della cooperativa Girogirotondo Carla Carli che, assieme ai propri collaboratori, agli speaker Barbara Mezzogori, Sandro Pozzati, Lorenzo Parmiani, al sindaco Pierluigi Negri, alla vice sindaco Maura Tomasi, ha dato il benvenuto al pubblico e dato il via alla manifestazione.

Al volgere del tramonto sono stati consegnati i premi. Ad aggiudicarsi la Forcola, custodita dalla mascotte Forcolina per entrambe le giornate della kermesse, è stata l’associazione I Birichen con "I pirati dei Caraibi"; il riconoscimento per il miglior allestimento è stato assegnato all’equipaggio di "Ma in che mondo vivi?" dell’associazione I Filipponi, mentre per i migliori costumi è stata premiata l’Asd Il Movimento con il tema "Social dipendenti". Miglior gruppo di ballo è stato VL Fusion Lab con "Il paese dei balocchi", mentre il miglior gruppo a piedi i Mon Amour con "Non perdere mai il filo per ricamare tuoi sogni" cui sono state consegnate le due splendide maschere realizzate dal laboratorio ConCreta.