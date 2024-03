La magia delle loro storie ci ha emozionato. Il futuro? Seguire la tradizione della famiglia

I nostri amici condividono viaggi, danno una mano ai loro genitori, zii, cugini ed è normale che con loro abbiano un rapporto molto stretto. Molte delle specialità circensi vengono tramandate di padre in figlio, ovviamente il livello di difficoltà va in base all’età. Al momento Kaily si è specializzata nell’antipodismo e Konnor nella giocoleria.

La tradizione non impedisce a nessun componente della famiglia di scegliere un altro lavoro. Da piccoli anche Kaily e Konnor, come tutti i bambini, avevano un mestiere preferito. Per Kaily l’estetista, per Konnor il falegname. Oggi, più grandicelli, non hanno dubbi sul fatto di proseguire la tradizione dei loro genitori e nonni. Ci raccontano che durante gli spettacoli si crea una magia difficilmente descrivibile fatta di emozioni e sensazioni uniche.

La stessa magia che ha contagiato anche noi nell’ascoltare il racconto della loro esperienza.