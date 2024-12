La magia di Babbo Natale arriva in piazza

BONDENO

Si accende "La Magia di Babbo Natale". Sabato pomeriggio, in piazza Garibaldi, gli appuntamenti delle festività raggiungono il cuore. La musica, uno spettacolo piromusicale e le sfiziosità delle associazioni faranno da cornice all’arrivo di Babbo Natale in piazza. Tutto inizia alle 15.30 con la musica dal vivo suonata dal Coro Sorridi con Noi di Finale Emilia: le giovani voci faranno risuonare la magia del Natale in tutto il centro storico. A seguire, alle 16.30, è previsto l’arrivo di Babbo Natale in piazza, in un appuntamento tutto dedicato ai bambini. Alle 17.30, concluderà il pomeriggio, lo spettacolo piromusicale davanti al Municipio con musica, fuoco e fuochi d’artificio,

Per tutta la durata dell’evento, in Piazza Garibaldi sarà presente l’associazione Panarea2 che preparerà frittelle di mele, tè caldo, cioccolata in tazza, panettone e pandoro. Nel pomeriggio arriverà anche la Luce della Pace, grazie agli Scout CNGEI. L’evento "La Magia di Babbo Natale" è ad accesso libero e gratuito, ed è organizzato dal Comune di Bondeno. Soltanto in caso di maltempo, comunque improbabile osservando le attuali previsioni, lo spettacolo musicale del Coro Sorridi con Noi si terrà all’interno della Sala 2000 invece che in Piazza Garibaldi. Il centro storico di Bondeno in questi giorni è un tappeto di luci, con proiezioni luminose su tutti i palazzi di piazza Garibaldi e la Natività che spicca sul Municipio. Illuminazioni che già lo scorso anno avevano attirato persone e visitatori tanto che hanno fatto scegliere, all’amministrazione comunale quest’anno, di raddoppiarle fino a completare l’intera piazza. Una passeggiata unica. Dal capoluogo alle frazioni il calendario con più di cinquanta appuntamenti, prosegue fino al 6 gennaio.