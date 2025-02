La magia di Schumann alla Darsena. Classica d’ascolto con Bergamasco

Oggi, alle 15,30, Il quintetto di Schumann OP.44. A cura di Carlo Bergamasco. L’evento nell’ aula magna Stefano Tassinari, Scuola di Musica Moderna via Darsena 57. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Il concerto per il ciclo di appuntamenti ad ingresso libero di Classica d’Ascolto organizzati dalla Scuola di Musica Moderna – Associazione Musicisti di Ferrara in collaborazione con Assonanza, Associazione delle Scuole di Musica della Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio e il contributo del Comune di Ferrara. Il quintetto op. 44 di Robert Schumann è un’opera fondamentale della letteratura musicale romantica e della musica da camera, ma anche di un’esperienza di ascolto facilmente fruibile, poiché il quintetto è caratterizzato da melodie, armonie e ritmi di immediato impatto emotivo, che lo rendono estremamente coinvolgente. Carlo Bergamasco, pianista e direttore generale del Teatro Abbado, guiderà l’ascolto partendo da alcuni esempi al pianoforte, per consentire al pubblico di spingersi “qualche metro sotto la superficie” della partitura e percepire alcune sfumature più nascoste di questo immenso capolavoro. Anche quest’anno, l’associazione Musicisti di Ferrara Aps propone una nutrita serie di appuntamenti ad ingresso libero dedicati alla cultura della musica: Guida all’Ascolto, Nero su Bianco e Classica d’Ascolto il sabato e la domenica alle ore 15,30 e le Guide all’Ascolto per bambini il venerdì alle 17,30.