La magia e le luci del presepe. La visita a Villanova e Viconovo

"Il presepe riesce a unire e rendere vive le nostre comunità". Nel pomeriggio di ieri l’arcivescovo Gian Carlo Perego è stato in visita a Villanova dove, nonostante il maltempo, ha visitato e benedetto i caratteristici presepi, concentrati tutti nel centro del paese e nel viale della chiesa. L’arcivescovo, accompagnato dal parroco don Kevin Ongagna e da alcuni parrocchiani, ha ammirato i presepi illuminati con la natività di Gesù circondato dai Re magi. Tra le curiosità all’interno della chiesa, anche un presepe proveniente dalla Tanzania. L’arcivescovo Perego si è poi fermato nella chiesa di San Biagio, davanti alla nicchia della Madonna di Fatima per un momento di preghiera. Nel corso della visita il prelato ha rivolto i complimenti ai volontari. "Si tratta sicuramente di un esempio di comunità unita – ha detto –. Nel nostro territorio il ‘triangolo’ Fossalta, Viconovo e Villanova rappresenta una consolidata realtà nel campo dei presepi. La cui presenza è anche un motivo per mostrare vicinanza con la città. È importante la collaborazione collettiva di questa comunità tra famiglie, scuole e attività. Un bel segnale di vicinanza che si ritrova nel preparare i presepi". Suggestivi i vari allestimenti, circa una cinquantina, tutti diversi e dalle differenti dimensioni. Alcuni di questi sono stati costruiti nella chiesa, mentre altri sono posizionati sul vialetto di accesso o di fianco agli ulivi della chiesa stessa, altri ancora nei cortili e nei giardini delle case e nelle vetrine delle botteghe. Ogni presepe è illuminato con corrente a bassa tensione o con pannelli solari per garantire la sicurezza ed evitare qualsiasi incidente. Frutto dell’impegno dei cittadini di Villanova, grazie anche al prezioso contributo degli imprenditori locali che hanno fornito materiali e strumenti di lavoro. "Il prossimo anno – hanno annunciato volontari e parrocchiani – vogliamo rinnovare un po’ i presepi e aggiungerne altri nel tratto di strada verso via Pomposa. In queste settimane abbiamo avuto diversi visitatori attratti dall’originalità dei nostri presepi, una tradizione che ci permette di tenere vivo il nostro paese".

Si è conclusa ieri, con le premiazioni, la mostra di ‘Piccoli presepi del Natale’ organizzata dalla parrocchia dell’Assunzione della Beata Vergine di Viconovo, in collaborazione con l’Unità pastorale della Madonna delle Grazie e con il patrocinio e il contributo del Comune, attraverso l’Assessorato alle Politiche familiari. Viconovo è paese d’elezione per i presepi: nella frazione a est di Ferrara, infatti, ogni anno viene realizzato il ‘Borgo dei presepi’ di via del Passo, in cui ogni famiglia della zona crea il suo allestimento all’esterno dell’abitazione e lo rende visibile alla collettività. A questa iniziativa, dal 24 dicembre a oggi, si è aggiunta la mostra-concorso, che ha coinvolto altre famiglie di Viconovo con la creazione di piccoli presepi delle dimensioni massime di 50x50 centimetri. La cerimonia di premiazione, che si è tenuta ieri pomeriggio, ha visto la consegna di diplomi di partecipazione a tutti i creatori dei presepi esposti da parte dell’assessore Dorota Kusiak e dell’arcivescovo Perego.L’obiettivo era sostenere, conservare e promuovere la tradizione del presepe, radicata profondamente nella cultura della comunità di Viconovo.