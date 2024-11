La ’Mahler Chamber Orchestra’ domani al Comunale con Elim Chan

Per uno degli appuntamenti più importanti della stagione 2024/25, domani alle 20.30 la Mahler Chamber Orchestra, diretta da Elim Chan, tornerà sul palco del Teatro Comunale Abbado per il secondo dei concerti sinfonici del cartellone. Il programma della serata si aprirà con Aurora, brano del compositore Peter Eötvös per contrabbasso solo e orchestra, interpretato da Rick Stotijn. Seguirà poi il Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 di Beethoven, eseguito da Mao Fujita, che sostituisce Maria João Pires, costretta a cancellare la sua partecipazione al concerto per motivi personali. Chiuderà il programma la Sinfonia n. 4 op. 90 ’Italiana’ di Mendelssohn. Nato a Tokyo, il ventiquattrenne Mao Fujita si è già distinto come uno di quei talenti speciali che si presentano raramente ed è diventato rapidamente un interprete molto ricercato di Mozart e Beethoven, richiesto nelle più importanti sale da concerto del panorama internazionale. Tra le artiste più ricercate della sua generazione, Elim Chan esegue un repertorio insolitamente ampio di opere sinfoniche che spazia dal periodo classico ai giorni nostri. Un raro esempio di giovane direttrice d’orchestra al tempo stesso brillante e che non si mette minimamente in mostra.

Per molti anni orchestra residente di Ferrara Musica, la Mahler Chamber Orchestra è stata fondata nel 1997 da Claudio Abbado ed è uno degli ensemble più affermati nel panorama internazionale. Nella stagione 2022/2023 ha celebrato il suo venticinquesimo anniversario. Mentore e fondatore, Abbado ha ispirato una filosofia nell’orchestra chiamata ’The Sound of Listening’, ancora alla base di numerose creazioni e collaborazioni con vari artisti. L’ensemble riunisce ventisette nazionalità diverse e raggiunge un vasto pubblico in quaranta Paesi nei cinque continenti. Il programma musicale della serata si aprirà con Aurora di Peter Eötvös, pagina scritta nel 2019 e che riflette la testimonianza del compositore ungherese di un fenomeno naturale molto speciale, l’aurora boreale: "Una cosa così

straordinaria, una tale gamma di colori in movimento, non l’avevo mai vista prima. Non era solo bello ma anche molto potente, quasi minaccioso e monumentale. In Aurora ho cercato di trasmettere le mie impressioni, sentendomi parte del cosmo in quel momento". Questo pezzo da concerto per contrabbasso e orchestra sarà eseguito in memoria di Eötvös, scomparso all’età di 80 anni nel marzo di quest’anno. Verrà interpretato dal contrabbassista solista della Mco Rick Stotijn, considerato uno dei migliori del panorama internazionale; solista ricercato, si esibisce regolarmente con

orchestre quali la London Symphony Orchestra, la Royal Concertgebouw Orchestra, l’Amsterdam Sinfonietta e la Chamber Orchestra of Europe. Il concerto prosegue con il Concerto n. 4 op. 58, che fu composto da Beethoven tra il 1805 e il 1806 ed eseguito per la prima volta al Theater an der Wien nel 1808 con il compositore al pianoforte al cospetto del principe Lobkowiz. Fu salutato dalla critica come "il concerto più ammirevole, originale, sapiente e complesso mai scritto da Beethoven", e rappresenta al meglio il dialogo musicale, con il pianoforte solista che dà il tono proprio all’inizio del primo movimento. A chiudere la serata sarà un altro ’pezzo’ molto noto al pubblico, la Sinfonia n. 4 in la maggiore op. 90 di Felix Mendelssohn, conosciuta con il nome di ’Italiana’. L’opera nacque, durante il tour che il direttore e compositore compì in tutta Europa tra il 1829 e il 1831: l’ispirazione venne dalle atmosfere che trovò nelle città italiane, che visitò a partire dal 1830. La Sinfonia ’Italiana’ fu eseguita il 13 maggio 1833 alla Royal Philharmonic Society di Londra, diretta dallo stesso Mendelssohn. I biglietti vengono dai 20 a 49 euro, con la riduzione del 50% per i giovani entro i 30 anni, biglietto a 5 euro per gli studenti universitari e a 3 euro per gli under 20 e gli allievi di Conservatorio.