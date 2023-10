La Maida Trio sul palco del Torrione

Una stagione a suon di jazz, con autori e interpreti che regalano per una sera magia. Oggi, alle 21,30, sul palco del Torrione San Giovanni saliranno Simone La Maida al sax alto e soprano, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Alessandro Paternesi alla batteria, ovvero il Simone La Maida Trio.

I tre musicisti vivono un’intesa tale che permette loro di muoversi con libertà espressiva tra la forma musicale scritta e l’estemporaneità. L’ascolto reciproco scardina la forma e crea sopra le strutture, creando un clima musicale caratterizzato dalla spontaneità espressiva, nel quale le idee di ogni componente del trio, nascono, vivono e si sviluppano in un continuo divenire. Il sassofonista sanmarinese Simone La Maida oltre al jazz ha frequentato l’R&B, il funky e ha una vasta esperienza anche nell’ambito del teatro musicale.

Ha fatto parte dei gruppi di Ramberto Ciammarughi, della Colours Big Band, orchestra diretta da Massimo Morganti e vanta molte significative collaborazioni con Antonella Ruggiero, Flavio Boltro, Emanuele Cisi, Gianni Basso, Pietro Tonolo, Marco Tamburini, Jimmy Owens e Kenny Wheeler. In veste di band leader da alcuni anni dirige il suo trio pianoless che forte di una delle migliori sezioni ritmiche in Italia, ha alle spalle numerosi concerti e l’apprezzato disco Give‘n’ Take. Il concerto, con inizio alle ore 21.30, è realizzato dal Jazz Club Ferrara nell’ambito della rassegna Fresh & Bold in collaborazione con il conservatorio Frescobaldi di Ferrara.