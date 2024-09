La mamma scende dal bus, la figlia di 3 anni prosegue

CODIGORO

È stata accolta al capolinea, dal rassicurante abbraccio di due giovani carabinieri che l’hanno riportata alla madre, una bimba di tre anni che era rimasta sola sull’autobus della linea Ferrara-Codigoro. L’episodio è avvenuto lunedì mattina all’autostazione di via Papa Giovanni XXXIII a Codigoro dove i carabinieri della stazione locale, allertati dai colleghi di Massa Fiscaglia, si sono subito precipitati per individuare il mezzo di trasporto pubblico e ritrovare la piccola. Ma facciamo un piccolo passo indietro. La piccola, assieme alla mamma, era in viaggio sull’autobus che da Ferrara era diretto a Codigoro. Giunta a Massa Fiscaglia, in attesa che l’autobus riprendesse la corsa, la mamma è scesa per pochi minuti lasciando la figlia a bordo del mezzo. Ma il conducente ha ripreso la corsa poco dopo e si è accorto della presenza della bambina da sola a bordo. Nel frattempo, in preda alla disperazione, la donna si è recata dai carabinieri di Massa Fiscaglia; i militari, attraverso la centrale operativa di Portomaggiore, sono riusciti ad attivare i colleghi di Codigoro. Due giovani dell’Arma, dunque, si sono recati all’autostazione e hanno accolto la bimba al termine del breve, ma rocambolesco viaggio: i carabinieri hanno subito rassicurato la piccola e l’hanno riportata alla madre.