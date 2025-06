La ’Manifestazione bersaglieresca’ fa tappa in paese

Copparo è pronta ad ospitare la “Manifestazione Bersaglieresca”, straordinario appuntamento dedicato a uno dei corpi più prestigiosi e amati dell’Esercito Italiano in occasione del 189° anniversario della loro fondazione. L’evento, organizzato dalla Sezione Bersaglieri Medaglia d’oro al Valor militare ‘A. Zamboni’ con il patrocinio del Comune di Copparo, si terrà nella giornata di domenica 15 giugno con un ricco programma.

La manifestazione si aprirà alle 9.30 con l’arrivo della Fanfara Bersaglieri Scattini di Bergamo alla stazione dei pullman di Copparo. A seguire, i radunisti bersaglieri sfileranno per le vie del paese con il tradizionale passo veloce, dando vita a una parata che raggiungerà la fontana monumentale in piazza della Libertà. Lì avrà inizio il momento più solenne della giornata, con l’Alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro in memoria dei caduti, che saranno succeduti dai saluti e dagli interventi delle Autorità.

Alle 11, la comunità di Copparo e i radunisti parteciperanno alla Santa Messa presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, durante la quale sarà benedetto il nuovo Labaro della Sezione Bersaglieri di Copparo, simbolo di unione e orgoglio.

Nel pomeriggio dalle 15, al Parco della Marina, la Fanfara Bersaglieri Scattini terrà un concerto aperto a tutta la cittadinanza, interpretando brani storici che evocano la tradizione musicale bersaglieresca e offrendo così una nuova occasione di incontro e di scambio culturale.

Così verrà celebrato il corpo dell’Esercito italiano, caratterizzato dall’inconfondibile cappello piumato, fondato nel 1836 dal Generale Alessandro La Marmora e che e da allora hanno svolto un ruolo fondamentale nelle più importanti vicende storiche del Paese, dalla guerra di indipendenza alle due guerre mondiali, fino alle missioni di pace più recenti.