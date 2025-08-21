La manifestazione dei Pro Pal: "Stop all’occupazione di Gaza". In piazza con il cartello ‘press’

Una voce collettiva per ricordare la strage dei giornalisti a Gaza. Nel tardo pomeriggio di ieri nuovo presidio per la Palestina. E’ stato organizzato dalle oltre 60 realtà di Rete Pace Ferrara, era coordinato da Barbara Diolaiti. Nella rete ci sono diverse associazioni, sindacati, forze politiche, per chiedere lo "stop al genocidio in atto da parte di Israele e dell’occupazione di Gaza e della Cisgiordania’ e per invitare la cittadinanza e le istituzioni a proseguire nelle azioni di ‘boicottaggio dell’economia di Israele come forma di pressione politica’. In piazza della Cattedrale quasi un centinaio di persone, il presidio è stato dedicato ai e alle giornaliste deceduti dopo il 7 ottobre 2023. In apertura alcuni organizzatori si sono susseguiti nella lettura dei nomi dei 285 operatori dell’informazione uccisi in questi mesi nel territorio di Gaza. Al centro della piazza una grande bandiera della Palestina e lo striscione "fermiamo il genocidio". Gli attivisti si sono simbolicamente affissi sul petto il cartello ‘press’. Tra i presenti Sergio Golinelli, la consigliera comunale, Marzia Marchi, una delegazione Cgil Ferrara, Corrado Oddi, Rete Giustizia Climatica e altri. A seguire la lettura dell’intervento di Giovanni De Mauro giornalista e direttore Internazionale, incentrato sulla storia di Fatima Hassouma, 24 anni, fotogiornalista deceduta a nord di Gaza. Uno spazio centrale è stato dato all’iniziativa "Alziamo la voce per Gaza" alla quale ha aderito, con decisione unanime, l’ordine nazionale dei giornalisti italiani, promossa da #No Bavaglio, Usigrai, Articolo 21, Giulia Giornaliste, Libera Informazione, Carta di Roma, ControCorrente Lazio, Movimento Pace e Giustizia in Medio Oriente, InfoFuturo, Gaynet. Gli organizzatori hanno ricordato durante l’iniziativa che: "Sono stati trasferiti al Sindacato dei giornalisti palestinesi (Pjs) i primi fondi raccolti dalla campagna ‘Alziamo la voce per Gaza’, campagna nata per sostenere le giornaliste e i giornalisti che, sotto le bombe dell’esercito israeliano e in condizioni di estrema emergenza umanitaria, continuano a raccontare l’inferno della Striscia. Nei primi dieci giorni, la mobilitazione ha raccolto oltre 30mila euro, frutto di una straordinaria adesione da parte del mondo dell’informazione italiano e della società civile". La giornalista Stefania Andreotti ha letto la nota di Assostampa Ferrara, mentre altri due organizzatori hanno dato lettura del testamento scritto da due giornalisti palestinesi. Il primo quello di Anas Jamal Mahmoud al-Sharif. Nei giorni scorsi gli attivisti pro Palestina avevano esposto una sua foto davanti al muretto del Castello Estense, con successive polemiche politiche e non solo. Altro testamento quello di Hossam Shabat, 23 anni. Gli organizzatori, citando uno studio della Brown, spiegano: "E’ stato calcolato che dal 7 ottobre 2023 a Gaza sono stati uccisi più giornalisti di quanti ne siano morti sommando quelli uccisi nella guerra civile americana, nelle due guerre mondiali, nella guerra di Corea, nella guerra del Vietnam, nelle guerre in Jugoslavia e nella guerra in Afghanistan dopo l’11 settembre".