La ’manovra’ della ripartenza. Cispadana, ora i soldi ci sono . Asili e sanità, tutte le misure

Gratuità dei nidi per le aree interne del Basso Ferrarese, trasporto pubblico gratuito per gli under 19 provenienti da famiglie con Isee bassi, sostegno alle unioni dei comuni. Non solo. Trentacinque milioni per l’elettrificazione della linea ferroviaria Ferrara-Codigoro, confermati i 98 milioni per la Cispadana e recupero degli alloggi Acer per circa un milione di euro. Si può dire che il territorio estense nel bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2026 approvato dalla giunta regionale tragga parecchi benefici.

Tra le altre cose, il documento compilato dall’assessore al Bilancio, Paolo Calvano, destina un plafond notevole di risorse anche sul versante sanitario: oltre 83 milioni di euro per la riqualificazione di edifici e la realizzazione di interventi mirati nel ferrarese. Attraverso i fondi Pnrr poco più di trentatré milioni, si sta procedendo con l’ammodernamento di alcuni immobili: dalla ristrutturazione di una parte dell’ospedale di Comunità di Ferrara alle manutenzioni straordinarie di Ferrara, Portomaggiore, Comacchio, Codigoro e Copparo. Sono invece oltre cinquanta milioni di euro quelli destinati ad altre operazioni in Provincia. Gli interventi in fase di realizzazione, progettazione e programmazione sono tra gli altri quelli all’ospedale Borselli di Bondeno per la realizzazione della nuova casa della salute di Bondeno – 8,5 milioni; la riqualificazione Anello ex Ospedale Sant’Anna, Casa della Salute "Cittadella San Rocco" per un importo di 13 milioni e gli interventi di riqualificazione funzionale e messa a norma dell’ospedale di Cento per 7,5 milioni. Per il fondo regionale non autosufficienza confermato lo stanziamento del 2023, mentre per il sostegno alle tre Unioni dei comuni sono stati destinati 100 mila euro a quella del Delta; un milione per le altre due Unioni in parte corrente e un milione di euro per gli investimenti. Complessivamente, la manovra regionale ammonta a 13,7 miliardi di euro, di cui 9,6 per la sanità in attesa dell’accordo sul riparto del Fondo sanitario nazionale. Per contrastare il dissesto idrogeologico sul territorio emiliano-romagnolo, viene incrementato il fondo manutenzioni di otto milioni, consolidato il contributo ad Aipo di 5 milioni e rafforzato il Fondo imprevisti e somme urgenze per cinque milioni. "L’obiettivo della Manovra è duplice – così il governatore Stefano Bonaccini e l’assessore, Paolo Calvano - da un lato fronteggiare l’attuale contesto di decelerazione della crescita economica a fronte della permanenza di fattori oggettivi di incertezza nel quadro economico e finanziario, garantire l’equilibrio economico finanziario e la sostenibilità della programmazione sanitaria. Dall’altro, creare le condizioni per la ripartenza economica e sociale dell’Emilia-Romagna con un occhio attento alle zone colpite dall’alluvione e utilizzando al meglio risorse europee e del Pnrr. Il tutto senza l’aumento della pressione fiscale".

f. d. b.