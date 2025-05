La mappa degli ’specchi’. In attesa di ok sette impianti: "Ma 18 sono già autorizzati"

Nel nostro comune sono ventidue gli impianti fotovoltaici e tre agrivoltaici. Di questi, diciotto sono quelli autorizzati e sette in corso di autorizzazione. Complessivamente, a regime, l’energia prodotta ammonterebbe a 245 megawatt, di cui oltre 95 generati dall’agrivoltaico.

Sono questi i numeri forniti dall’assessore all’Agricoltura, Matteo Fornasini durante il convegno organizzato dalla fondazione Navarra ieri pomeriggio in Sala Estense. Un momento che è servito anche a fare il punto su quanta energia si potrebbe ricavare da impianti di nuova generazione. Per cui, ai 25 di cui abbiamo accennato stando a quanto riportato dall’amministratore, si sommano tre grandi impianti già realizzati ed in funzione (Focomorto, Aranova, campo via Eridano Spal) che producono circa 38 Megawatt, per un totale, se tutte le autorizzazioni (che dipendono da Arpae e quindi dalla Regione) pendenti o concluse portassero all’installazione dei relativi impianti, di 283 MW.

Alla regione Emilia Romagna spettano 6,33 Gigawatt entro il 2030 e ripartendo, secondo una semplice proporzione, la potenza in base alla superficie dei Comuni della Regione, si ottiene che il Comune potrebbe disporre di 113 Megawatt. Il problema e le criticità degli impianti fotovoltaici soprattutto quelli a terra è legato al consumo di suolo agricolo destinato allo sviluppo dell’agricoltura ferrarese con un progressivo impoverimento dello stesso e difficile restituzione all’uso dopo i 20 anni di vita utile dell’impianto fotovoltaico.

"Per le imprese agricole – così l’assessore Fornasini – a nostro avviso, anche a supporto del reddito in termini di riduzione dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica sarebbe utile e auspicabile lo sviluppo e l’incentivazione degli impianti fotovoltaici sulle importanti superfici dei magazzini e delle aree dell’azienda non destinate alla coltivazione. Altrettanto utile, sempre per garantire il supporto al reddito è lo sviluppo e l’incentivazione degli impianti agrivoltaici avanzati, con la definizione a livello nazionale e regionale delle caratteristiche che gli stessi devono avere per poter essere considerati tali, perché questi consentono di poter coltivare il terreno sottostante e non sottrarre integralmente terreno a scopi agricoli".

"La Regione Emilia-Romagna – dice ancora – sta avviando l’iter legislativo per la definizione delle aree e superfici idonee, non idonee e ordinarie per l’installazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024 – dice ancora – individua la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di 80 Gigawatt di potenza aggiuntiva installata da fonti rinnovabili a partire dal 31 dicembre 2020, assegnando alla Regione Emilia-Romagna l’obiettivo, appunto, di 6,33 gigawatt".

Dal gennaio 2021 a oggi la potenza da fonti rinnovabili installata a livello regionale è di circa 1,5 gigawatt e circa un Gigawatt aggiuntivo è stato già autorizzato mentre sono pendenti "autorizzazioni uniche" per ulteriori 1,3 Gigawatt. Per un totale, se tutte le autorizzazioni pendenti o concluse portassero all’installazione dei relativi impianti, di 3,8 Gigawatt.