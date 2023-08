La mappa dell’immigrazione Marocco in cima all’elenco L’Ucraina nettamente ’in rosa’ Aziende cinesi le più numerose

di Cristina

Rufini

Gli ingressi dei migranti in continuo aumento da gennaio a oggi hanno acceso un dibattito su come affrontare quella che è senza dubbio un’emergenza nazionale, che inevitabilmente si è trasformata in scontro politico. La provincia di Ferrara ha fatto, sta facendo e sarà chiamata a fare la propria parte, considerando che anche in terra estense gli ingressi sono più che raddoppiati, passando dai 179 del 2022 a ben 513 da gennaio fino al giorno di ferragosto. Ma al di là dei nuovi arrivi, qual è la fotografia dell’immigrazione in provincia di Ferrara? Secondo gli ultimi dati ufficiali forniti dal Report 2023 della Camera di commercio, a gennaio dello scorso anno i permessi di soggiorno rilasciati erano complessivamente 26.381, 12.689 maschi e 13.692 femmine. In aumento rispetto alla stessa rilevazione del 2021 di 3.236 unità.

Provenienza. La comunità più numerosa, 4.537, viene dal Marocco (51% maschi), segue l’ Ucraina 3.602, con una netta preponderanza (83%) delle donne. E poi ancora Pakistan 3.533 (67% maschi); Albania 2.116 (51% maschi); Cina 1.927 (51% femmine); Moldova 1.883 (68% femmine); Nigeria 1.689 (54% maschi); Tunisia 1.130 (61% maschi); Camerun 523 (50% femmine) e Filippine 401 (58% femmine). Questi i primi dieci Paesi per numeri di permessi di soggiorno in provincia di Ferrara. Andando, invece, a guardare le fasce di età, il dato che spicca è la percentuale più elevata di minori. Il numero più alto di permessi di soggiorno, infatti, è tra i minori (20.8%), seguiti dagli immigrati compresi nella fascia di età tra i 30 e i 39 anni ( 20,7%). E poi ancora tra i 40 e i 49 anni (17,4%), tra i 50 e i 59 anni (11,5%) e oltre i 60 anni (11,4%).

Dando poi una scorsa ai dati regionali, con i suoi 26.381 permessi di soggiorno, Ferrara è all’ultimo posto in Emilia Romagna quanto a numero di permessi rilasciati, sempre a gennaio del 2022. In testa alla regione c’è Modena con 78.621, seguita da Bologna con 75.659 , e poi ancora Reggio Emilia con 57.040; Parma con 48.386, Forlì-Cesena 30.995, Ravenna con 29.790, Piacenza con 27.864 e Rimini con 27.638.

Lavoro. Interessante dare uno sguardo anche a come si sono sistemati sul territorio gli immigrati, assestamento che, ovviamente, si è dipanato nel corso degli anni. La situazione delle aziende straniere in provincia, sempre con rilevazione riferita al 2022, parte dal tasso di imprenditorialità che su 29.493 imprese attive sul territorio il 10,3%, cioè 3.025, è a composizione straniera, considerando titolari, soci e altre figure all’interno della compagine aziendale. Con in testa alla classifica la Cina seguita da Albania, Marocco, Pakistan, Moldova e Nigeria. La maggior parte ricade, come prevedibile, sul territorio comunale di Ferrara 1433. A seguire Cento con 307, Argenta con 216, Comacchio con 167, Portomaggiore con 138 e Bondeno con 135.