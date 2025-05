La mappatura del patrimonio archeologico dell’Alto Ferrarese

Pianificare il territorio tenendo presente il patrimonio archeologico che ancora potrebbe emergere. Il rispetto dei siti, la storia che traccia mappe indicative e inesplorate. Il Comune di Bondeno e i comuni di Poggio Renatico, Cento e Vigarano Mainarda hanno recentemente intrapreso un importante passo per la redazione dei loro Piani Urbanistici Generali (PUG). In un’ottica di tutela e valorizzazione del territorio, è stata approvata in questi giorni una delibera per l’affidamento del servizio professionale di redazione della ‘Carta delle Potenzialità Archeologiche’. Questo documento, essenziale per la pianificazione urbanistica, mira a mappare e studiare il patrimonio archeologico presente nei territori coinvolti. La sua realizzazione è conforme alle linee guida redatte dal Ministero per i beni culturali e le attività culturali e dalla Regione Emilia Romagna. Un passo che conferma gli intenti e che muove, nel futuro, alla tutela del passato e di quanto antichi popoli hanno lasciato su una terra che, negli ultimi vent’anni, come per la Terramara di Pilastri, ha inciso un segno indelebile in studi universitari che sono diventati faro e approdo per gli archeologici di tutto il mondo. Il servizio è stato affidato allo Studio Tecnico SAP s.r.l., professionisti specializzati nel settore, per un totale complessivo di 15.520 euro. La Carta delle Potenzialità Archeologiche sarà uno strumento fondamentale per garantire che lo sviluppo urbanistico avvenga nel rispetto della storia e delle radici del territorio.

Claudia Fortini