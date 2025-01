La marcia degli ottocento. Tra siccità e alluvioni senza un paracadute: "Il clima folle ci rovina"

Pettorine gialle e cappellini, in testa uno striscione con il nome della regione, delle province. Nei cartelli la rabbia. ’Il clima ci rovina’. E ancora. ’Assicuriamoci il futuro’. Alessandro Visotti, la sua voce risuona al megafono mentre il corteo sfila, davanti al portone della prefettura. Chiede aiuto e rispetto per un mondo, quello degli agricoltori, stremata sotto i colpi di un clima folle, che ondeggia tra siccità e gelate, grandine e alluvioni. Ormai a brandelli il paracadute delle assicurazioni. "Vogliamo i soldi subito per poter andare avanti".

E’ la protesta di Coldiretti, dalla campagna al cuore di Ferrara, un fronte comune in piazza, lungo corso Ercole I d’Este, sotto i piedi l’acciottolato. Negli ultimi tre anni l’agricoltura ha pagato un conto assai salato, 20 miliardi tra emergenze climatiche, epidemie e attacchi della fauna selvatica, con le imprese sempre più in difficoltà. "E siamo noi a garantire ogni giorno il cibo al Paese, alle famiglie", la voce del direttore dell’associazione di categoria scuote l’aria densa di nebbia. Compatta la Coldiretti Emilia Romagna per le strade di Ferrara. Un esercito formato da oltre 800 agricoltori in rappresentanza di tutte le province. Un accorato appello al governo, per accelerare l’iter ed erogare gli aiuti sulle assicurazioni, agevolare la riforma del sistema della gestione del rischio, che proprio a causa degli effetti dei cambiamenti climatici si è trovato a dover fronteggiare situazioni mai vissute in passato. Alla testa della delegazione di Coldiretti Emilia Romagna il presidente regionale Nicola Bertinelli, il direttore Marco Allaria Olivieri, il presidente di Coldiretti di Ferrara Federico Fugaroli e il direttore Visotti. Salgono lo scalone, in una sala vengono ricevuti dal prefetto Massimo Marchesiello. Al centro del documento, le assicurazioni agricole. Anche loro stremate dal cambiamento climatico, dalle artigliate del tempo, ormai fuori controllo. "Il valore assicurato delle produzioni agricole – ricorda Coldiretti – per l’anno 2024 ha raggiunto i 10 miliardi per 65mila imprese agricole".

A Cesare quello che è di Cesare. "Negli ultimi due anni – precisa l’associazione – c’è stato un impegno importante del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida nel garantire risorse aggiuntive per 160 milioni per le assicurazioni e le imprese agricole, speriamo che il ministro voglia risolvere questo problema che dal 2015 investe il settore". Anche attraverso Agea, e il suo direttore generale Fabio Vitale, ha provveduto al pagamento di oltre 700 milioni nel corso del 2024. Ma restano delle situazioni di grave difficoltà. "Sono ancora bloccati – dice Federico Fugaroli, il palco un camioncino fermo davanti alla prefettura – 80 milioni dei pagamenti delle assicurazioni agevolate delle annualità 2022 e 2023, mentre non sono state ancora aperte le domande 2024 per tutte le imprese agricole, bloccate per il rinnovo del sistema informatico". Un problema che rischia di aggravarsi. "Sono d’accordo – interviene Alessio Mammi, assessore regionale all’agricoltura – con quanto dichiarato da Coldiretti Ferrara sulle mancate erogazioni assicurative per i danni subiti dalle imprese agricole a causa dei cambiamenti climatici, fitopatie, attacchi dei selvatici. Una protesta giusta, della quale tener conto". Ritardi insostenibili, gravi perdite, un settore alza la testa. "Il clima ci rovina", il cartello avanza, un fiume di pettorine nel cuore di Ferrara.

Mario Bovenzi