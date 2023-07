La maxi frode fiscale Giro di fatture false per l’acquisto del diesel Azienda finisce nei guai

di Cristina Rufini

Da un’indagine che la guardia di finanza di Ferrara sta eseguendo su un’azienda ferrarese, i militari delle fiamme gialle sono arrivati a scoprire un maxigiro di fatture false nell’ambito della compravendita di biodiesel. E al sequestro di oltre undici milioni di euro di depositi in banche estere, riconducibili all’impresa finita sotto la lente per frode fiscale. La rete ricostruita è abbastanza articolata, ma, purtroppo, abbastanza diffusa nell’ambito delle compravendite tra aziende. L’impresa sotto inchiesta della procura di Verona – qui era la sede legale all’inizio delle indagini dei militari estensi – in sostanza acquistava il carburante dalla Bulgaria e poi lo stoccava nei suoi depositi in varie parti d’Italia, ma il pagamento non avveniva diretto tra l’impresa bulgara e quella finita sotto inchiesta, ma tramite un sistema di ’cartiere’, cioè imprese solo che esistono solo sulla carta, create solo per emettere fatture fasulle su operazioni inesistenti con l’azienda finita sotto inchiesta, in modo tale da crearle un credito d’imposta (Iva) che non avrebbe dovuto esistere, in base alla normativa per la commercializzazione tra Paesi intracomunitari: quindi se ci fosse stato il pagamento diretto tra l’azienda Bulgara e quella veneta non si sarebbe concretizzato il credito d’imposta. Da qui la frode ai danni dello Stato italiano.

Le indagini sono svolte dagli uomini del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanzia di Ferrara e hanno riguardano l’emissione e l’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti emesse da fornitori fittizi con sedi in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e in Bulgaria.

Le ulteriori attività di analisi svolte con l’ausilio delle banche dati in uso alla Finanza e attraverso

controlli incrociati nei confronti delle imprese facenti parte della filiera ricostruita dai militari, nonché l’esecuzione di perquisizioni e indagini finanziarie disposte dall’autorità giudiziaria hanno permesso di ricostruire il modus operandi e confermare il ruolo della società veneta quale effettiva beneficiaria della frode, che operava avvalendosi di una serie di società cartiere, con ramificazioni anche nella Repubblica Ceca e in Slovacchia, intestate a soggetti ’prestanome’. Attraverso infatti i numerosi passaggi documentali riferiti, in realtà, al diretto acquisto della merce proveniente dall’unico fornitore bulgaro, la società indagata riusciva a ostacolare la ricostruzione dell’effettiva circolazione dei prodotti, nonché a ottenere vantaggi sia fiscali, omettendo il versamento dell’Iva dovuta. Al momento nel registro degli indagati c’è iscritto un solo nome, quello del rappresentante legale dell’azienda veneta. L’operazione rappresenta un segno tangibile dell’attenzione dell’autorità giudiziaria e della guardia di finanza al grave fenomeno della frode fiscale: questa costituisce infatti un grave ostacolo allo sviluppo economico perché distorce la concorrenza e l’allocazione delle risorse, mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato e penalizza l’equità, sottraendo spazi di intervento a favore della collettività.