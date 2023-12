La meglio gioventù tra le corsie. Manichino, letto e carrozzina, nasce l’aula per diventare Oss

C’è il letto, l’armadio con i medicinali, la poltroncina con le ruote e il comodino con il ripiano dove poggiare il vassoio. Interno da un ospedale o da una casa di riposo riprodotto in scala quanto mai reale all’istituto Einaudi. Su quel manichino, i capelli venati di grigio, si potranno esercitare ogni giorno, dopo il suono della campanella, gli studenti che frequentano il percorso formativo per diventare operatore socio-sanitario. E’ l’aula Oss che verrà inaugurata oggi, alle 10, nella scuola superiore. Una palestra per chi vuole entrare nel mondo della sanità e soprattutto per quei ragazzi – questa sì è la meglio gioventù – che vogliono rimboccarsi le maniche per aiutare chi si trova in un letto d’ospedale, i tanti anziani che il ricovero vivono con sofferenza. Troveranno un giorno il sorriso di Marco, Francesco e Sara – chiamiamoli così – che hanno conquistato grazie allo spirito di dedizione agli altri il diploma. L’aula è attrezzata per gli allievi che frequentano l’indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza sociale, passaporto per entrare nel mondo del lavoro. Studenti che hanno scelto il percorso formativo per operatore socio-sanitario. Non sono pochi. Dal 2015/16, la Regione e l’Ufficio Scolastico hanno riservato solo agli istituti professionali con questo indirizzo, l’opportunità di formare studenti come Oss. Una doppia missione, dare lavoro ai giovani e ossigeno ad una sanità malata per il personale che non c’è. Dal 2018 all’Einaudi si sono diplomati più di 70 Oss, 19 hanno sostenuto l’esame in questi giorni e sono pronti ad entrare nel mondo del lavoro. Alcuni di loro continueranno gli studi. L’aula viene utilizzata per l’attività didattica da docenti e da formatori esperti, figure dell’Ausl e Cidas. Oggi, al taglio del nastro, ci saranno il dottor Dario Capatti (coordinatore del Cds in infermieristica e Oss dell’Ausl), la cooperativa Cidas, rappresentanti di realtà che accolgono gli allievi per i tirocini nella Residenza Paradiso e alla coop Serena, di Ferrara, eal Quisisana di Ostellato.