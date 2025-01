La memoria con ‘Le farfalle non vivono nel ghetto’

Non solo ricordare, ma stimolare una riflessione profonda sul valore della dignità umana, sulla necessità di rispetto, sul ripudio dell’indifferenza, sull’importanza di lottare contro ogni forma di odio e discriminazione. Questo si propone lo spettacolo ’Le farfalle non vivono nel ghetto’. La produzione Rimacheride Teatro, per la regia di Giovanna Manfredini, è in programma domenica 26 gennaio, alle 18, alla Galleria Civica Alda Costa di Copparo, in occasione della Giornata della Memoria.

La rappresentazione, il cui titolo rappresenta un omaggio alla poesia di Pavel Friedman, vedrà Irene Papotti e Valentina Alberto nei panni di due donne, una sopravvissuta e una nazista, rievocare la Shoah, perché quello sterminio ha due facce: la verità dolorosa delle vittime e la falsità oltraggiosa dei colpevoli. ’Le Farfalle non Vivono nel Ghetto’ racconta l’ascesa dei pregiudizi antisemiti, l’Olocausto e le conseguenze dello stress post traumatico sulle vittime e sulla coscienza dell’uomo moderno. Nella prima parte si prenderà consapevolezza del processo costituente del nazismo, partendo dai pregiudizi, per poi raccontare le umiliazioni pubbliche e arrivare alla realtà dolorosa degli artisti nei campi di concentramento. Nella seconda parte si entrerà nell’esperienza delle piccole vittime, dei bambini ad Auschwitz, nei processi dell’industria di morte dei forni crematori e, infine, nel ritorno alla realtà per chi è sopravvissuto, con patologie di cui poco si racconta. Questo spettacolo ricorda quanto la libertà dipenda da un patto tacito fra gli esseri umani. I personaggi rappresentano dei concetti universali, i diversi aspetti di quella tragedia: la loro storia di bene e di male appartiene a tutti. L’evento è organizzato da Pro Loco Copparo, patrocinio del Comune.