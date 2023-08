La memoria della Shoah Addio a Cesare Moisè Finzi "Narrò l’inferno ai giovani senza accenni di odio"

FERRARA

Cordoglio in città per la scomparsa di Cesare Moisè Finzi, classe 1930, figura di spicco della Comunità Ebraica di Ferrara, di cui è stato consigliere. I funerali si terranno oggi alle 11,30 al cimitero ebraico. "È una delle persone migliori che ho incontrato nella vita – ricorda il rabbino Luciano Caro –, è stato un medico con la ’M’ maiuscola, un’ottima persona. Ha portato la sua testimonianza per anni in decine di scuole di ogni ordine e grado, sempre con parole moderate, senza mai un accenno di odio, con molta partecipazione emotiva". Commosso il presidente della comunità ebraica Fortunato Arbib: "La scomparsa di Cesare Finzi è un grande dolore per la comunità ebraica e per la società tutta: un piccolo, ma grande uomo, dal punto di vista professionale nella sua carriera di cardiologo e primario a Faenza, con un’umiltà e una forza invidiabile. È con emozione che ne parlo, mi manca come se avessi perso un fratello. L’ho visto a teatro a Ravenna, era pieno di studenti, ci ha tenuti fermi immobili sulla sedia due ore, nessuno fiatava, c’era attenzione massima".

"Ho conosciuto Cesare Finzi appena arrivato al Meis – scrive il direttore Amedeo Spagnoletto –. Al museo era di famiglia: tante iniziative sono state coronate dal successo grazie alla sua partecipazione e all’intimità che creava con i ragazzi. Pochi mesi fa al telefono, nel porgergli gli auguri il giorno del suo compleanno, ci eravamo dati appuntamento di nuovo qui a Ferrara per nuove avventure. Siamo grati per tutto quello che ha dato alla città di Ferrara".

Cesare Finzi venne espulso dalla scuola italiana a causa delle leggi razziali del 1938 e in seguito studiò nella scuola ebraica di via Vignatagliata dove ebbe tra i suoi professori anche Giorgio Bassani. La sua famiglia gestì una profumeria in via Mazzini fino a quando algi ebrei non fu più permesso di avere attività commerciali, esercizio che riaprirono dopo la guerra. Con l’armistizio dell’8 settembre tutta la famiglia decise di fuggire da Ferrara per raggiungere il sud Italia. In mezzo a tanti pericoli e indifferenza vi fu chi li aiutò: Gino e Pina Muratori e Guido Morganti, che furono per questo poi insigniti del titolo di ’Giusto tra le nazioni’. Sulla sua storia Finzi ha pubblicato il libro ’Qualcuno si è salvato. Ma nulla è stato più come prima’ ed è sempre stato costante il suo impegno nella memoria, raccontando la sua esperienza agli studenti delle scuole. In evidenza, come attestato dalle varie amministrazioni che hanno voluto onorarne il contributo civile e di testimonianza, dispiegatosi lungo un ampio arco temporale, il "prezioso lavoro di diffusione di Memoria", oltre all’alto valore dimostrato in ambito "civile, sociale e culturale" e lo sforzo profuso per l’affermazione di "rispetto, uguaglianza, difesa dei diritti umani" nella società italiana.

Lucia Bianchini