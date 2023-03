La memoria e la lezione di Primo Levi

La memoria del bene.

Il termine Giusto è tratto dal passo del Talmud ‘Chi salva una vita salva il mondo intero’. Questo termine è stato poi usato per dare il nome al Giardino di Gerusalemme in cui sono ricordati i Giusti tra le Nazioni, non ebrei che hanno agito in modo eroico a rischio della propria vita e senza interesse personale per salvare anche un solo ebreo dal genocidio nazista. Un luogo di vita e di memoria che racconta le vite e le testimonianze di persone normali che hanno messo a disposizione la loro intera esistenza contro un‘ingiustizia per il bene dell’umanità.

E’ la stessa memoria che arriva nella coscienza degli uomini come monito a non far ripetere ciò che è stato e che ha causato dolore. Lo stesso Primo Levi, dopo la deportazione, scriveva: "Meditate che questo è stato: vi comando queste parole".

La memoria del bene ed i Giusti insegnano a tutti che si può difendere la giustizia anche a costo del sacrificio personale, che l’esercizio del bene contro il male può nascere da persone comuni, che hanno mostrato tutta la loro umanità in un periodo storico devastato dal male.

I cronisti della San Vincenzo

