La memoria si trasforma in colore. Aldro rivive nell’arte dei ragazzi: "Ora anche gli angeli piangono"

Federico seduto sullo schienale di una panchina, Federico con la maglia della ‘sua’ Spal, Federico sorridente ma anche Federico esanime tra le braccia di un angelo e quel volto pulito da ragazzino riflesso in frantumi di specchio. Su una tela bianca campeggia una frase: "Quando gli angeli hanno bisogno di piangere". La memoria si fa arte, il cordoglio colore, la speranza linea e contorno. Nel ventennale della morte di Federico Aldrovandi, ucciso a 18 anni in via Ippodromo da quattro poliziotti, gli alunni delle scuole hanno voluto dedicare dipinti e disegni alla memoria del giovane. L’estro e la creatività di tanti ragazzi ha dato vita a una mostra, che è stata inaugurata ieri mattina negli spazi del liceo artistico. Al taglio del nastro hanno preso parte una serie di realtà associative, tra cui il Comitato Federico Aldrovandi 2005-2025 insieme ad Arci Ferrara, Amnesty International, A Buon Diritto e Acrobax.

Il titolo della rassegna è evocativo: ‘Dalla realtà, l’arte - ricordando Federico’. L’evento, rivolto in particolare alle classi quinte del liceo, si è proposto come spazio di riflessione condivisa sul ruolo dell’arte come strumento di elaborazione, denuncia e trasformazione sociale. L’iniziativa si è aperta con un incontro pubblico che ha coinvolto esperti, docenti e artisti, in dialogo con le classi e la cittadinanza. Tra gli interlocutori Andrea Boldrini, portavoce del Comitato Federico Aldrovandi, Pierpaolo Scaramuzza, docente e autore, Gianna Perinasso, docente del Dosso Dossi, Davide Barco, artista, Luca Greco, fotografo sociale. La mostra, a ingresso libero, resterà aperta fino a domenica e dal 3 al 5 ottobre, in occasione del Festival di Internazionale dalle 10 alle 12 e alle 16 alle 18 al liceo artistico Dosso Dossi di via Bersaglieri del Po, 25b.

re. fe.