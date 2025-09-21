La memoria torna a vivere. Internati nei campi, medaglie d’oro e silenzio: "Non vollero piegarsi"

Ai familiari di dieci cittadini internati, della provincia di Ferrara, consegnate le Medaglie d’Oro del presidente della Repubblica. Nella giornata di ieri si è svolta la ‘giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale’. Nella sede della Prefettura si è tenuto il momento solenne della consegna delle medaglie alla memoria, alla presenza di autorità civili, militari e religiosi con l’arcivescovo monsignr Gian Carlo Perego.

La cerimonia è stata coordinata dal prefetto Massimo Marchesiello che in apertura ha ricordato come è stata istituita questa giornata nazionale del 20 settembre, in memoria degli italiani internati dopo l’8 settembre 1943. "Si tratta – le sue parole – di una giornata importante che a partire da quest’anno celebreremo a livello nazionale. Una medaglia d’onore ai cittadini italiani, sia militari e civili, che sono stati deportati e internati nei lager nazisti. Questo riconoscimento è destinato anche a coloro che, se militari, si sono visti negare lo status di prigionieri di guerra e sono stati costretti al lavoro coatto per l’economia della guerra". L’assessora Cristina Coletti nel suo intervento ha ricordato: "Un capitolo a lungo colpevolmente taciuto, ma che finalmente, a partire da quest’anno per la prima volta, ha visto l’istituzione di una giornata dedicata a questo ricordo. Gli Internati Militari Italiani furono uomini che scelsero di non piegarsi ad una aberrante ideologia, e che pagarono con la libertà la volontà di preservare integrità morale e la loro dignità. Per quegli uomini, non tradire la propria coscienza ha significato pagare un prezzo altissimo, che ha toccato da vicino anche tante famiglie del territorio ferrarese. Tutto questo in un tempo in cui i discorsi d’odio riemergono con inquietante leggerezza e le guerre toccano al cuore il mondo intero. Ecco perché, più che mai, la memoria collettiva è un dovere civile. Oggi celebriamo chi ha saputo, con coraggio, dire no alle barbarie".

La direttrice dell’Istituto di storia contemporanea Anna Quarzi ha ripercorso i momenti storici di quegli anni, ricordando: "L’8 settembre del 1943 ha visto molti militari fare una scelta precisa e per questo motivo sono stati internati. Questa giornata nazionale contribuisce a dare risalto ad una storia che ha cambiato il nostro Paese. Quegli italiani sono stati deportati ed internati, privati di ogni diritto". L’onorevole Mauro Malaguti ha aggiunto: "Oggi è una giornata che ricorda gli italiani che sono stati internati, a loro il più grande rispetto". Un ricordo anche di Fatma Carrara, vice presidente dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra di Ferrara. Per i comuni di Argenta, Cento, Copparo e Portomaggiore, le medaglie a Mario Costa, Bruno Vincenzi, Giovanni Cafiero e Giuseppe Marchetti. Per il Comune di Ferrara, Giuseppe Felisati, Giuseppe Fortini, Corrado Ghesini, Arrigo Pelucchi, Giuseppe Sandri, Sesto Teodorini e Ottobrino Voglia. Intensa l’emozione di alcuni dei familiari che hanno voluto ricordare, con alcuni aneddoti, i propri cari che hanno vissuto la deportazione. Al termine i saluti tra i premiati. Poi una foto ricordo di una giornata che per loro sarà difficile da dimenticare.