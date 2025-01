La Memoria, tra retorica e ipocrisia

BendinSono solo alcuni dei recenti fatti di cronaca che delineano il contesto nel quale, quest’anno più di altri, si svolgeranno anche nella nostra città le manifestazioni legate alla Giornata della Memoria, che culmineranno domani con eventi, seminari, concerti, rappresentazioni teatrali. Alle spalle di questa data, l’Annual antisemitism worldwide report, pubblicato dall’Anti-Defamation League, rivela che sta aumentando in modo inarrestabile il numero di atti antisemiti nei Paesi occidentali. Nelle università, da Harward a Torino, gli studenti ebrei devono nascondersi; ad Amsterdam, la città di Anna Frank, i tifosi ebrei, dopo alcuni tafferugli, vengono linciati strada per strada, albergo per albergo, con i taxi guidati da islamisti che coordinano le aggressioni con modalità da pogrom. La lista potrebbe continuare. Per fortuna Ferrara è, al momento, ancora immune da questo clima, segno anche che negli anni si è lavorato bene sui vari fronti. La recente posa delle pietre d’inciampo, ad esempio, e i segnali di vicinanza alla nostra comunità ebraica sono segni tangibili di un legame inestricabile. Ma la tentazione della celebrazione retorica è sempre dietro l’angolo così come l’insopportabile ipocrisia del "mai più" - pogrom, cacce all’uomo, campi di sterminio, discriminazioni contro gli ebrei - ripetuto con viso contrito durante le cerimonie da chi, magari in cuor suo, pensa che "ma sì, alla fine se lo sono cercata: guarda cosa succede a Gaza!". E giù a fare distinzioni tra antisemitismo e antisionismo, a discettare di genocidio senza sapere da chi e per cosa fu coniato quel termine, che ha una sua specificità e un suo rigore giuridico. Per questo, e per quello che sta succedendo nel mondo, è comprensibile il punto di vista di chi sostiene che la Giornata della Memoria sia un fallimento culturale o, meglio, una "scommessa culturale perduta" (Pierluigi Battista). A nulla servono queste cerimonie, ahimè sempre più anemiche e svogliate, se il veleno dell’antisemitismo continua a dilagare.