La merenda salutare dell’Ariosto: "Promuoviamo l’alimentazione sana"

Nel maggio dello scorso anno è nata ‘CooperAriosto’ al liceo Ariosto. Un interessante e proficuo percorso di educazione cooperativa, svolto con il supporto di Confcooperative, ha portato alla costituzione dell’associazione cooperativa scolastica. I soci della cooperativa sono stati le studentesse e gli studenti delle classi III Q e III R (attuali IV Q e IV R). Ieri mattina, orario merenda, i soci della cooperativa scolastica hanno organizzato una vendita di frutta all’interno della scuola per una merenda salutare a base di mele e pere a chilometri zero (100 chili di frutta, 50 chili di mele e 50 chili di pere), donate dalla cooperativa agricola Patfrut, che ha sede a Monestirolo associata a Confcooperative. La promozione di stili di vita sani, un’alimentazione rispettosa della salute e dell’ambiente dei consumatori lo scopo di questo evento progettato e organizzato dai ragazzi.

Lo scopo mutualistico dell’associazione cooperativa scolastica è infatti il migliorare il benessere fisico e psichico di studenti ed insegnanti del liceo Ariosto e rispondere a bisogni di servizio dei soci. "La merenda di oggi – ha detto Irene Modonesi presidente CooperAriosto – è stata frutto di un percorso partito lo scorso anno che ha coinvolto due classi del liceo Ariosto e che ci ha permesso di costituire la cooperativa scolastica CooperAriosto. Oggi abbiamo messo in pratica alcuni valori e principi del mondo cooperativo, collaborando insieme e mettendo a disposizione degli studenti del liceo, mele e pere a chilometri zero. Ci siamo divertiti molto e pensiamo che queste iniziative siano utili per valorizzare la nostra scuola. Speriamo di rifare l’iniziativa molto presto. Ringraziamo la nostra dirigente scolastica, Confcooperative e Patfrut per l’opportunità".

"Confcooperative investe nel futuro di questo territorio Eleonora Gastaldi – Gruppo giovani cooperatori di Confcooperative Ferrara – spiega Eleonora Gastaldi, gruppo giovani cooperatori di Confcooperative – e partiamo proprio dai giovani per promuovere le attitudini dei ragazzi. Anche io ho frequentato il liceo Ariosto e poter cooperare per portare avanti queste attività mi rende molto felice. Ringraziamo Patfrut che ha voluto collaborare con noi, e proseguiremo con altre iniziative".