La metalmeccanica in crisi: "Addetti, perso il 20 per cento. A breve, mille posti a rischio"

Un cambio di marcia per garantire prospettive al settore manifatturiero del territorio provinciale. È questa la strada auspicata nel corso del 21esimo congresso della Fim Cisl di Ferrara che si è tenuto ieri nella sala convegni dell’Hotel Radisson. L’assemblea, presieduta da Roberto Girotto (Rsu Berco), per il sindacato ha visto al tavolo il responsabile nazionale Valerio D’Alò, la segretaria generale regionale Roberta Castronuovo, il segretario generale di Cisl Ferrara Giuseppe Tagliavia e il segretario territoriale della Fim Patrizio Marzola che, nella relazione iniziale, ha illustrato gli attuali scenari della metalmeccanica. Un settore che sta vivendo un momento di forte sofferenza, a causa dell’incidenza di diversi fattori esogeni (conflitti mondiali e concorrenza di economie emergenti) ed endogeni (rete infrastrutturale e digitale inadeguata e fragilità demografica). "Il settore metalmeccanico ferrarese, tradizionalmente uno dei principali pilastri economici della provincia – ha riportato Marzola -, ha subito un calo di più del 20% degli addetti nell’arco degli ultimi quindici anni. Secondo le proiezioni elaborate da Unioncamere Emilia-Romagna, se non verranno messe in atto politiche di sostegno e di riconversione industriale, ulteriori 1.000 posti di lavoro potrebbero essere persi nei prossimi mesi". Un quadro di criticità che trova rappresentazione in casi emblematici come quelli di Berco, Regal Rexnord, Tecopress, Ferroli e altre realtà, senza dimenticare la situazione di incertezza che sta interessando la Vm Motori – Stellantis di Cento per quanto concerne l’automotive. Secondo la Fim Cisl, è urgente "un intervento strutturale: accanto agli ammortizzatori sociali – ha evidenziato Marzola -, occorre rafforzare politiche attive del lavoro, incentivare la formazione continua e favorire la creazione di nuovi posti di lavoro stabili e qualificati. Soltanto attraverso un’azione sinergica che unisca istituzioni, parti sociali e imprese, sarà possibile sostenere la transizione produttiva del Ferrarese". E anche investimenti, "attraverso una politica integrata, che investa in innovazione tecnologica e modernizzazione delle infrastrutture, che il territorio potrà garantire prospettive occupazionali solide". L’obiettivo? Contrastare i processi di deindustrializzazione nel territorio. Queste sono solo alcune delle sfide che sono state trattate nel corso del congresso, che ha visto anche interventi del sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, che sta vivendo da vicino la situazione di Berco, del segretario provinciale di Confartigianato Paolo Cirelli, Lorenzo Fogli (Cna), del segretario provinciale della Fiom Cgil Stefano Bondi. Presente in sala anche l’assessore alle Attività produttive del Comune di Ferrara Francesco Carità. Impossibile non parlare della situazione della Berco, che Valerio D’Alo sta seguendo attentamente e rileva come, diversamente da altre, questa vertenza abbia "qualcosa di incredibile: ha la gestione di un management che non riesce a mantenere per 24 ore una posizione presa con il sindacato e il Ministero. E che ‘bluffa’ a discapito dei lavoratori, fingendo di voler fare una contrattazione che eviti i licenziamenti, ma in realtà il solo obiettivo è quello di distruggere un patrimonio industriale che abbiamo". Questa la ragione dell’appello accolto dal ministro Adolfo Urso di chiedere a Thyssenkrupp di venire in Italia "per aprire un ragionamento rispetto al Piano industriale". Un passaggio che sarà cruciale per capire se vi saranno margini di negoziazione. E assieme ai colleghi di Fiom e Uilm, il 25 febbraio D’Alò sarà a Copparo per l’assemblea con i lavoratori "perché siamo convinti dabbano essere informati costantemente su quel che succede, e perché viene richiesto loro un grande sacrificio, tra mobilitazione e scioperi, e assieme a loro condivideremo i successivi passi". Patrizio Marzola è stato confermato alla guida di Fim Ferrara: in segreteria Michele Lovisari e Martina Rinaldi.