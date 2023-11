"La mia amica aggredita sull’autobus. Non starò zitta"

Riceviamo e pubblichiamo il messaggio che una studentessa di un liceo della città ha letto in classe. L’autrice del messaggio è amica della 17enne pachistana aggredita e insultata sabato su un autobus.

***

"‘Ragazza malmenata, aggressione razzista a Ferrara’. La ragazza si chiama A. (non pubblichiamo il nome per esteso per tutelare l’identità della minore, ndr), ha 17 anni e frequenta il liceo a Ferrara. A. ci tiene ad andare bene a scuola, a stare vicina ai suoi amici ed è anche una zia fantastica di un bambino fantastico. A. non sta passando un bel periodo; ma A. ce la sta mettendo tutta. Sabato 18 decide di andare a scuola anche se un po’ controvoglia, ma una sua cara amica ha l’interrogazione di diritto e vuole esserci per lei. Così va a scuola, si fa le sue 5 ore e alle 13.10 esce, va alla fermata Giardini e sale sul 6 che la porta in stazione. L’autobus è pieno di gente, ad A. viene chiesto di spostarsi in modo ineducato e scontroso. A. fa finta di niente, cerca di non rispondere e di sopportare tutto quell’odio che le stanno vomitando addosso. Ho tralasciato un dettaglio, A. è pachistana e musulmana, è in Italia dal 2017 ed è davvero brava a parlare l’italiano. Forse questo vi sembrerà un dettaglio da poco, anche per me lo era finché lei non mi disse che le due persone che la stavano aggredendo lo stavano facendo con insulti razzisti. A. non ce la fa, sbotta. E sbottano anche i due signori (un maschio e una femmina di più di 25 anni), la signora le prende il collo, cerca di strozzarla e di buttarla giù dall’autobus ancora in corsa, il signore la prende a calci e pugni. A. prova a difendersi in tutti i modi, ma attenzione, vi ricordate quando vi dissi che l’autobus era pieno di gente? Beh, ecco, nessun fece niente. Arrivati in stazione, l’autista apre le porte e A. viene scaraventata giù dall’autobus. La donna ancora non si arrende, le ripete ‘ti ammazziamo, ti bruciamo il velo negra di m.’. I due signori vengono allontanati e scappano via. L’hanno aggredita, una ragazza di 17 anni che voleva solo tornare a casa sua dopo le ore passate a scuola. Io non starò zitta A., perché chi è zitto, chi è indifferente è complice".