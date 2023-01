"La mia Aurora, un giorno speciale a Ostetricia"

Caro Carlino,

quando ho scoperto di essere in attesa della mia piccola Aurora, ho scelto come ospedale presso il quale l’avrei fatta nascere il Sant’Anna di Cona. A partire dalla presa in carico, e per alcuni controlli anche qualche mese prima, ho potuto conoscere il personale dell’Unità operativa Ostetricia e Ginecologia, e ne sono rimasta fortemente colpita per la professionalità, la premura e l’estrema umanità verso le pazienti. Il giorno in cui sono stata ricoverata per l’induzione del parto, mentre cercavo il reparto 2C1, sono stata accolta nei corridoi da un’ostetrica che si è presentata a me e mi ha accompagnata alla mia stanza, raccontandomi passo passo tutto ciò che avremmo fatto quel giorno. Da quel momento, tutte le ostetriche che si sono succedute nei turni, hanno mantenuto la stessa prassi presentandosi con il loro nome e illustrando ciò che avrei fatto insieme a loro. Non mi era mai capitato, nei ricoveri avuti nel corso della mia vita, di ricevere attenzioni di questo tipo, e di incontrare personale ospedaliero disposto ad avvicinarsi così tanto a me quanto queste ragazze così gentili da chiamarmi per nome e non per numero di letto. Sara Breveglieri, Eleonora Cicero, Morena Bolognesi, Monica Garutti, Carla Mosca, sono solo alcune delle ostetriche e capo ostetriche che si sono prese cura di me e Aurora, e per quei tre giorni e mezzo ci hanno fatte sentire a casa. Una menzione speciale merita Eleonora Cicero, che ha visto il mio lato peggiore in sala parto, e nonostante tutto mi ha accompagnata fino alla nascita della mia bimba senza mai perdere il suo sorriso e la sua immensa gentilezza. Ha assecondato ogni mia richiesta, dalla musica alle luci soffuse, fino all’utilizzo della vasca per travagliare. Grazie ai suoi consigli e alle sue indicazioni sono riuscita ad abbracciare la mia Aurora dopo sole tre ore di travaglio attivo e oggi ricordo tutto come un bellissimo sogno. Ringrazio tantissimo ogni singola ostetrica e ginecologa del reparto, è a loro che devo il bellissimo ricordo che porto con me di quel giorno speciale.

Eleonora Barbieri

***

Caro Carlino,

vorrei ringraziare tramite il vostro giornale il reparto di Medicina interna presente al 3B0 e in particolare modo il dottor Romagnoli, l’anestesista di cui non ricordo il nome e tutto il personale della notte fra il 6 ed il 7 gennaio che con le loro competenze mi hanno salvato la vita. Desidero poi ringraziare anche tutto il reparto di Medicina interna 2 all’1C2 dai medici agli infermieri alle Oss e ai tirocinanti per la loro professionalità, disponibilità e gentilezza.

Grazie ancora a tutti

Giancarlo Pederzani