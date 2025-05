"La mia candidatura? Chiesta dai cittadini"

Non tarda ad arrivare la replica del sindaco di Comacchio Pierluigi Negri all’intervento con il quale Samuele Bellotti ha respinto l’etichetta di "candidato imposto da qualcuno" e ha sottolineato l’intenzione di presentarsi alle prossime elezioni con un progetto civico "autentico". "Sono la persona meno indicata per le polemiche che però, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal candidato imposto da Balboni, male informato o in malafede, ritiene doveroso e necessario fare chiarezza" esordisce Negri, che riporta le lancette alla precedente tornata elettorale che si concluse con la conquista della fascia tricolore. "La mia candidatura – prosegue – nel 2020 è scaturita dalla richiesta di molti cittadini e con l’appoggio incondizionato della Lega, partito che rappresentava il 27%". E riferendosi nuovamente alle parole di Bellotti, il primo cittadino (pronto a correre per il ‘bis’ nel 2026) aggiunge: "Leggo che avrebbe fondato un’associazione che ha denominato ‘Un ponte per’, facendo suo il nome di una Ong pacifista che si occupa della difesa dei diritti dell’uomo nel mondo. Le altre dichiarazioni sono solo banalissimo politichese trito e ritrito. Il sindaco deve stare sulla terra non fra le nuvole e gli slogan: i ponti si costruiscono e non si vaneggiano".