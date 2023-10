"La mia lotta contro il regime, non lascio l’Iran per cambiarlo"

Venerdì sera in Sala Zarri è stato possibile incontrare sarà Zayneb Zinat Bayazidi, attivista curdo iraniana più volte arrestata e imprigionata per le sue idee dal regime iraniano e che, in esilio, continua a tenere alta l’attenzione sulla condizione delle donne e della minoranza curda in Iran. A lei è andato il 15° Premio Internazionale Daniele Po, nato nel centopievese da Nedda Po e Fortunato Alberghini, consegnatole a Bologna. "Le donne istruite al regime fanno paura. Zayneb è espressione del movimento rivoluzionario in atto, di un popolo stanco di un regime teocratico e repressivo – ha detto la Po – le donne sono le grandi protagoniste: dietro il gesto simbolico del taglio dei capelli e lo scoprimento del velo, c’è la rivendicazione della libertà e della democrazia con lo slogan ‘donna, vita, libertà’’. Con questo Premio si intende onorare il coraggio delle donne resistenti e promotrici di un cambiamento, non soltanto in Iran ma in tutti i Paesi in cui viene negato il diritto al bene più prezioso dell’essere umano: la libertà". Zyneb ha dunque spiegato ciò che sta avvenendo nel Paese e che è successo a lei. "E’ una rivoluzione che si muove da 40 anni, l’ennesima uccisione di una donna ha fatto esplodere tutto – ha detto raccontando la sua esperienza in carcere –. Da bambina ho avuto due zii giustiziati dal regime iraniano e quando penso alla mia lotta, penso a loro. Sono stata arrestata quattro volte e tante altre interrogata e fermata in modo non ufficiale e quando sono stata in carcere la maschera dei motivi religiosi è caduta, ho visto i veri motivi e la rabbia mi ha dato la forza di combattere per cambiare il sistema anche da dentro. Credo in ciò che faccio e continuo la lotta da qui, senza andarmene".