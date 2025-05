"La mia macchina?. Solo quando piove"

Loria Cavalieri non ha dubbi. "Macchina? Solo in caso di maltempo". Ecco il suo slogan. "Abito in via Bologna – afferma – quindi la macchina mi serve per poter venire in centro a lavorare. Tuttavia, soprattutto in giornate calde e soleggiate come questa, prediligo la bicicletta in tutto e per tutto, vista la sua enorme comodità. Non ho nemmeno problemi di parcheggio, né tantomeno il pensiero di inquinare o di consumare tanta benzina, che al giorno d’oggi è parecchio cara. Ogni tanto mi capita di utilizzare il treno come mezzo di trasporto, ma purtroppo le continue problematiche sulla puntualità e sui lavori alle ferrovie mi spingono ad adottare altri modi per muovermi da un posto all’altro".