"La mia musica per la libertà e la ragione"

"Davanti agli interessi economici, non c’è ragione che tenga". In un periodo, e in una giornata, in cui il tema della violenza è all’ordine del giorno, anche l’arte e la musica devono iniziare a guardarsi allo specchio. La domanda è semplice: a cosa serve l’arte? In tale contesto, la decisione del Gruppo dei 10 di assegnare il premio ‘Tutte le Direzioni 2023’ ad Ares Tavolazzi – bassista e contrabbassista di fama internazionale, nato a Ferrara, storico componente degli Area e icona assoluta della musica italiana – mostra l’intento evidente di premiare la storia della musica e di discutere la direzione (per l’appunto) che la stessa ha intrapreso. Il riconoscimento verrà consegnato questa sera, allo Spirito di Vigarano Mainarda, durante il concerto del Mario Rusca Trio dedicato al leggendario contrabbassista afroamericano, Charles Mingus.

Ares Tavolazzi, il Gruppo dei 10 le consegnerà un premio che ha ormai un certo prestigio. Come si sente?

"È un grande piacere, intanto perché Ferrara è la mia città. L’onore è ancora più grande, visti i premiati delle scorse edizioni e dato che il riconoscimento me lo consegneranno Alessandro Mistri (direttore artistico del Gruppo dei 10 ndr) e il batterista Ellade Bandini, amici da sempre. Mi emoziona il fatto che questo accadrà in un concerto dedicato a Mingus, un artista che adoro".

Che cosa dirà questa sera?

"Poco o niente. Ringrazierò, certo, ma sono uno di poche parole. Io parlo con la musica. Forse suonerò un brano, se mi inviteranno".

Parliamo della sua esperienza con gli Area. Il vostro obiettivo era il superamento dell’individualismo, a favore di una "musica totale, di fusione e internazionalità"". Pensa che la musica abbia preso questa strada?

"No e non mi sembra che ci sia una ricerca musicale come in quegli anni: è uno spirito che non fa parte di questa generazione di artisti. C’è molta individualità nella musica di oggi e non esistono gruppi veri, bensì leader, che creano propri gruppi. Allo stesso modo, nell’ultimo periodo, visti i mezzi che ci sono, molti giovani musicisti sono diventati tecnicamente più bravi e sono cresciuti più di noi. Devo anche dire che l’individualismo fa parte della musica, ma anche di tutte le altre espressioni artistiche. I tempi cambiano: non è un bene, non è un male".

Oggi è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Come può contribuire la musica?

"Non credo che la musica possa contribuire. Io suono per la libertà, sia maschile che femminile. Suono per il pensiero ragionevole, perché si vada sempre verso il prossimo. Non posso fare di più. Ripeto: io parlo con la musica. I messaggi li trasmetto con la musica: la musica è vibrazione, la forma primaria dell’universo. Al di fuori della musica, invece, mi aggrego a chi dice basta a queste violenze".

Tra le tante critiche che si possono fare al mondo contemporaneo, vi è l’eccessiva violenza in certi testi di rapper e trapper, messi, ultimamente, sotto accusa.

"Certo. Non sono un rapper e non voglio esserlo. È tutto molto violento e aggressivo. Non mi piace: non ha a che fare con la musica. L’essere umano deve andare verso gli altri: questo include anche il parlare in modo diverso, perché la violenza che c’è in certi testi arriva ai giovani, che la imitano. Ma non riguarda solo la musica: ha a che fare con i videogiochi, con i segnali della pubblicità, con la televisione. Qualcuno dovrebbe prendere coscienza di questo, ma è difficile. Davanti agli interessi, non c’è ragione che tenga".