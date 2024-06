"La mia squadra dovrà dominare"

Idee chiare, tanta voglia di cominciare e di prendersi una piazza importante come Ferrara. Il primo approccio di Andrea Dossena con l’ambiente spallino è positivo: "Porto tanto entusiasmo, città e i tifosi si aspettano qualcosa di meglio rispetto alle ultime annate. Sarò a piena disposizione del club per dare il massimo e voglio che anche i miei giocatori lo siano: parlerò con ognuno per capire quanta voglia hanno di fare un percorso importante per vincere attraverso lavoro, fatica e sofferenza. Ho sempre prediletto il 4-3-3, se vogliamo stare nella parte alta della classifica dobbiamo alternare il gioco divertente al pragmatismo. Ma voglio che la mia squadra domini il gioco".