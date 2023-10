"La mia vita distrutta da quel rogo. La prossima stagione non apriremo"

"La mia vita è finita con quell’incendio", Sara Bonazza, proprietaria del Bagno Delfinus a lido degli Scacchi, a quasi un mese dal rogo che devastò il suo stabilimento balneare racconta tutta la sua disperazione. Era l’8 settembre quando agli Scacchi e al Lido di Pomposa si sono svegliati con il cielo annerito dal fumo e l’odore acre nell’aria. Avevano preso fuoco il ’Delfinus’ e il Playa Dorada, il primo un ammasso di macerie. Danni non ingenti a Pomposa. In azione un gruppo di piromani, ancora oggi ci sono i sigilli al Delfinus.

Come stanno ora le cose?

"Nessun passo avanti è stato fatto. Guardo dalla finestra e vedo il mio locale, frutto del mio lavoro completamente carbonizzato, un rudere"

Si sa qualcosa in più rispetto sul raid dei piromani?

"Purtroppo no, stanno continuando le indagini dei Carabinieri. Il locale da quel giorno è posto sotto sequestro, perciò non posso nemmeno accedervi"

Un incendio doloso?

"Le indagini sono ancora in pieno svolgimento. E’ palese e si sta profilando lo scenario che qualcuno abbia appiccato il fuoco. Non è stato certo un cortocircuito".

L’ammontare dei danni?

"C’è poco da dire, tutto è bruciato tra le fiamme, non resta più nulla. E’ tutto da ricostruire da zero, perciò le lascio immaginare a quanto ammonta il danno" EDa allora è riuscita ad aprire qualche ombrellone?

"No, assolutamente no. Da quel giorno la mia attività lavorativa si è fermata e anche la mia vita. Come si può andare avanti senza il proprio lavoro. Tutto ciò in cui ho sempre creduto ora è un mucchio di cenere"

Ce la farete per la prossima stagione?

"Credo proprio di no. Sfortunatamente occorre molto tempo. Intanto l’area è ancora sotto sequestro, perciò si dovrà attendere che tolgano i sigilli. E naturalmente vogliamo capire cosa è successo quella notte. Solo in seguito se tutto andrà bene, si potrà procedere alla ricostruzione. Ci vorrà un investimento notevole. Non so se c’è la farò, anche perché per me la stagione è finita presto e non ho potuto beneficiare di ulteriori giorni di lavoro. Per fortuna non avevo più dipendenti, la situazione sarebbe stata ancora più drammatica".