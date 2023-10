"La migrazione non può essere una scelta in mano a governi"

’Volti, storie, diritti dei minori migranti. Nuovi cittadini: un futuro sempre più interculturale’. A Ferrara il Festival della Migrazione si concentra su un aspetto troppo spesso trascurato del fenomeno migratorio: i minori e i loro diritti. L’appuntamento è per oggi nell’aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza di Unife, l’ente che ha curato la sessione e aprirà i lavori con i saluti della Prorettrice all’inclusione, equità e disabilità Tamara Zappaterra e la direttrice del dipartimento di Giurisprudenza Serena Forlati. Dopo il saluto istituzionale di Alberto Caldana, presidente di Porta Aperta e CSV Terre Estensi, il giornalista di Avvenire Paolo Lambruschi coordina l’incontro che sarà arricchito dalle relazioni iniziali di Giuseppe Lococo, responsabile nazionale UNHCR sezione minori, Raffaella Milano, responsabile Save the Children Italia, Pierpaolo Felicolo, direttore generale Fondazione Migrantes e Alessandra Annoni, docente di Diritto internazionale dell’Università di Ferrara. L’incontro proseguirà con i contributi di Francesca Battista (Cgil Ferrara), Franco Mosca (Cds Ferrara), Marco Orsini (Cidas Ferrara), Marika Belmonte (Caritas Ferrara), Shahzeb Muhammad (Occhio ai media – Cittadini del mondo Ferrara), Federico Zullo (Agevolando) e Paola Scafidi (Tutori nel tempo). Le conclusioni della sessione sono affidate a mons. Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio e presidente di Migrantes: "Il diritto di migrare e di rimanere nella propria terra – ha detto – è un diritto che salvaguardia la libertà delle persone e delle famiglie, spesso misconosciuta, negata, ostacolata. È una libertà da favorire attraverso politiche che favoriscono la libera circolazione, l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, il ritorno in patria, la cooperazione allo sviluppo. La migrazione non può essere semplicemente una scelta in mano ai governi: non si può scegliere chi accogliere. È una scelta delle persone. In Italia non ci sono canali regolari di ingresso e molti sono in una condizione di illegalità: occorre anche favorire la formazione e un incontro tra domanda e offerta di lavoro. Libertà di migrare significa anche avere dei corridoi umanitari, che purtroppo non esistono".