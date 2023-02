La mimosa finisce sotto processo Focus su valori, lotte e sfide future

Un nuovo modo per raccontare l’8 marzo. È questo il tema che si sta sviluppando nell’universo femminile all’interno del quale cresce la consapevolezza di doversi adattare a un mondo che sta fortemente cambiando. Se è così devono anche mutare le forme di approccio e di comunicazione. Di qui alcune proposte illustrate ieri in Castello da esponenti di alcune istituzioni e associazioni del territorio. Come ha rilevato in apertura la presidente dell’Udi Stefania Gugliemi, l’obiettivo è quello di accompagnare la comunità verso l’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, con tutti i suoi importanti significati a cominciare dal simbolo, la mimosa, introdotta un’ottantina di anni fa.

Già, la mimosa. Ecco l’idea: un gruppo di giovani, come ha spiegato Ilaria Rossi, ha promosso due incontri all’insegna dell’evocativo fiore giallo in altrettanti pub della città dove incontrerà studenti di ogni età per sviluppare un ampio dibattito. Gli appuntamenti sono per mercoledì 22 febbraio alle 18.30 all’XI comandamento di via Carlo Mayr e giovedì 2 marzo alla stessa ora all’Hangar birrerie di via Poledrelli. Il tema, più in particolare, sarà ‘Processo alla mimosa’, con tanto di pubblica accusa (Ilaria Rossi laureanda in Scienze politiche, Chiara Sandrini ed Elisa Rossi studentesse di Giurisprudenza, Chiara Esposito e Ginevra studentesse di liceo) e collegio di difesa (Camilla Caselli e Sara Boicelli, laureate in Giurisprudenza, attive e specializzate sui temi della giustizia al femminile). Interverranno anche Guglielmi, Tamara Zappaterra (prorettrice di Unife alle diversità, equità e inclusione) e Annalisa Felletti (consigliera di parità della Provincia). Zappaterra ha sottolineato la rilevanza dei due incontri anche in funzione generazionale; saranno infatti presenti studenti di età e scuole diverse. Sullo sfondo la necessità di trasmettere i valori conquistati nei decenni precedenti, ma anche di dare vita a un processo di avanzamento culturale secondo "un dialogo competente" e anche un utilizzo di linguaggi nuovi, non solo tecnologici.

Alberto Lazzarini