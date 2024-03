La minaccia con un coltello. E in casa aveva altre armi: nei guai

CODIGORO

Ha minacciato con un coltello a serramanico una donna, con la quale aveva avuto una discussione. Ed è così arrivata una denuncia per un pensionato di settant’anni, rintracciato dai carabinieri, che hanno altresì sequestrato armi e munizioni che aveva in casa. L’episodio è avvenuto nella serata di giovedì scorso. La donna stava portando a spasso il suo cane. Lungo la strada ha avuto una accesa discussione con un uomo a lei sconosciuto: quest’ultimo, all’apice del diverbio, ha estratto un coltello a serramanico e l’ha minacciata. La situazione, a quanto si apprende, non è fortunatamente degenerata. La donna ha provveduto subito a segnalare l’accaduto ai carabinieri della Stazione di Codigoro. I militari hanno immediatamente avviato le indagini. E già il giorno seguente, il 1° marzo, sono riusciti a identificare l’autore del reato: si trattava di un settantenne pensionato del posto. Gli uomini dell’Arma hanno anche voluto approfondire e hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione dell’anziano: lì hanno trovato due coltelli a serramanico, uno dei quali era stato utilizzato per minacciare la signora, entramb sequestrati. Non solo. Nella casa è stata rinvenuta anche una pistola calibro 22 che, sebbene regolarmente denunciata, è stata sequestrata in via cautelare assieme ai proiettili, in numero eccessivo rispetto a quanto consentito dalla legge. Il 70enne denunciato per minacce aggravate e porto abusivo di arma.