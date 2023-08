La minoranza: "Sia convocata la commissione"

Ora è ufficiale. La richiesta di chiarimenti sul teleriscaldamento rinsalda i ranghi delle opposizioni. Infatti è stata protocollata – da tutti i gruppi di minoranza (a esclusione del Movimento 5 Stelle) – la richiesta di convocare la commissione ambiente. Presieduta, peraltro, dal pentastellato Tommaso Mantovani. Nella richiesta, protocollata l’altro ieri, i capigruppo di minoranza chiedono che alla commissione vengano invitati "i comitati civici per discutere, prima del 12 settembre, le osservazioni proposte dalla Giunta da comunicare ad Arera". A essere incriminato, anche nella richiesta di convocare la commissione, è ancora una volta l’accordo sottoscritto tra Comune ed Hera nell’ottobre scorso. " Arera – scrive la minoranza - ha trasmesso all’amministrazione comunale l’orientamento per la definizione del metodo tariffario per il servizio di teleriscaldamento. Tale documento per la consultazione si inquadra nell’ambito del procedimento per l’adozione di provvedimenti in materia di regolazione tariffaria del settore del teleriscaldamento. Il documento illustra gli orientamenti dell’Autorità per la definizione del metodo tariffario applicabile al servizio di teleriscaldamento, secondo quanto emerso nell’ambito dei focus group svolti con gli stakeholder nel mese di luglio 2023". Dal momento che "l’amministrazione è "tenuta a mandare le osservazioni entro il 12 settembre", i capigruppo di minoranza ha chiesto la convocazione della commissione, recependo peraltro le istanze avanzate dalla Rete Civica contro i rincari del Teleriscaldamento. " Lo scorso ottobre 2022 – chiudono - il sindaco Fabbri ha sottoscritto un addendum all’atto di concessione ad Hera del servizio di teleriscaldamento, rivelatosi in seguito eccessivamente oneroso per i cittadini allacciati a tale rete".

f. d. b.