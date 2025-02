La missione è un’impresa: "Nei giovani è racchiuso un grande potenziale. Così trovano un futuro"

Cna dedica molte energie ai giovani, con la formazione e con l’organizzazione di progetti in collaborazione con le scuole. Lo facciamo da sempre perché siamo persuasi che nei giovani sia racchiuso un potenziale straordinario da valorizzare, e perché vogliamo che siano consapevoli delle numerose opportunità che offre il mondo dell’artigianato e della piccola impresa". Matteo Carion, direttore di Cna Ferrara, da un anno e mezzo è alla guida di un’associazione imprenditoriale che ha sempre avuto un occhio di riguardo per i giovani, e crede profondamente nel valore della buona informazione.

"L’informazione diffusa, capillare e corretta – spiega – è uno dei requisiti di una società democratica sana e funzionante. E in una società sana le imprese, soprattutto le piccole imprese che noi rappresentiamo, trovano l’ambiente ideale per potersi esprimere al meglio e contribuire alla crescita del Paese e dei propri territori di appartenenza. Per questo abbiamo deciso, quest’anno, di raccogliere l’invito del Resto del Carlino e sostenere il progetto Cronisti in Classe".

L’avvento dei media digitali e delle piattaforme social, tuttavia, sta modificando profondamente il mondo dell’informazione e della comunicazione. E’ d’accordo?

"È vero: proprio per questo è importante che attraverso la scuola si facciano conoscere ai giovani media più tradizionali come i quotidiani, che conservano enormi potenzialità. Devono capire che dietro all’informazione quotidiana ci sono regole, professionalità, passione e duro lavoro. In fondo, lo spirito con cui il Carlino promuove questa iniziativa non è molto diverso da quello che, in tante occasioni, muove la Cna e le sue imprese".

In che senso?

"Quando Cna va nelle scuole, vuole che i giovani scoprano un mondo, quello della piccola impresa, che probabilmente conoscono poco e che per loro potrebbe rappresentare una concreta opportunità: non solo per lavorare, ma anche per esprimere compiutamente se stessi e le proprie passioni".

Tuttavia, le vostre imprese da tempo lamentano problemi nella ricerca di manodopera

"Il problema è duplice; abbiamo bisogno di personale qualificato per le nostre imprese, ma è altrettanto necessario ricambio generazionale tra gli imprenditori. I giovani, nella piccola impresa, sono sempre una risorsa, qualunque sia il ruolo che ricoprono: perché portano freschezza, entusiasmo, voglia di crescere, spirito innovativo. Per questo ci rivolgiamo a loro con perseveranza da anni, cogliendo ogni occasione: il nostro obiettivo non è sedurli o ‘portarli dalla nostra parte’, come si potrebbe pensare, ma fare in modo che abbiano davanti a sé un ventaglio di opportunità il più completo possibile, e possano scegliere il proprio futuro in modo consapevole".

In questo contesto, la piccola impresa riesce a dare voce alle proprie istanze?

"La piccola impresa ha un rapporto strettissimo con la comunità in cui opera e con il territorio in cui ha sede. Per questo motivo l’informazione locale, che è altrettanto legata al territorio, è l’interlocutore più immediato e naturale della piccola impresa. Da questo rapporto scaturisce da anni in dialogo importante e proficuo, che noi di Cna siamo impegnati a tenere sempre vivo".