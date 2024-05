La mitica Graziella è protagonista: "Molti ciclisti erano in costume"

In duecento in sella alla ‘Graziella’ lungo il territorio estense, molti i costumi colorati da Barbie ai dinosauri. Una domenica all’insegna dell’allegria grazie all’originale appuntamento goliardico sulla storia e mitica Graziella. Si è trattato della seconda edizione de ‘la carica delle Grazielle’, manifestazione promossa da Uisp Ferrara con il patrocinio del Comune di Ferrara e il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. Lo staff organizzatore ha lavorato per mesi nella promozione e preparazione. Sono Silvia Zannini, Marina Zanardi e Moreno Zagati, referente ciclismo Uisp Ferrara. La partenza degli oltre duecento partecipanti è stata da ‘Palazzo Naselli-Crispi’, via Borgo Leoni poi una lunga pedalata non competitiva, fuori dagli schemi sia per l’abbigliamento dei partecipanti che per il ‘mitico’ mezzo. La partecipazione ha richiamato persone da quasi tutta Italia, gruppi da Teramo, Pesaro, Monza, Novara, Toscana, Torino, Veneto e Romagna. In sella molti ferraresi di qualsiasi età. "Siamo davvero molto soddisfatti – ha spiegato lo staff – è stata una giornata molto colorata, poi una grande festa finale che ha coinvolto tutti".

Mario Tosatti