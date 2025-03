La Mlb Gallery al ’Mia photo fair’. Protagoniste a Milano tre artiste

La MLB Maria Brunelli Gallery presenta a ’Mia photo fair 2025’, la prima e più importante fiera d’arte dedicata alla fotografia in Italia - che quest’anno si sposta a ’Superstudio Più’ in Via Tortona 27 a Milano, dal 20 al 23 marzo (preview riservata oggi) -

un progetto curatoriale sul dialogo tra tre artiste sul tema della costruzione della propria identità attraverso l’esplorazione dell’ambiente che le circonda. La serie fotografica inedita di Anna Di Prospero ’Lo spazio metafisico’ è un’esplorazione intima e personale dell’interazione tra l’artista e l’architettura razionalista italiana degli anni Venti e Trenta del XX secolo. La sua ricerca sulle architetture razionaliste laziali ha radici nel suo territorio d’origine, essendo nata a cresciuta in una città di fondazione, Latina. Nelle nature morte di Simona Ghizzoni l’elemento ricorrente è un viscerale rapporto con l’ambiente naturale mentre Milli Gandini sarà protagonista domenica 23 marzo delle ore 14 presso l’Area Talk della fiera dell’incontro dal titolo “Creatività del rifiuto. L’arte militante di Milli Gandini e del Gruppo Femminista Immagine di Varese che vedrà la presenza di Manuela Gandini, figlia dell’artista, docente alla Naba, autrice, performer e giornalista.

re. fe.