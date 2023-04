La mobilitazione, raccolta firme dell’opposizione

Sull’ospedale e il Pronto Soccorso in campo anche le forze d’opposizione. Prosegue la raccolta firme organizzata da Lega, Fratelli d’Italia, Avanti Cento e Forza Italia a difesa del Pronto Soccorso e del Punto Nascita. Nella giornata di oggi sarà possibile firmare la petizione al banchetto in Corso del Guercino dalle 9,30 alle 12,30, durante il mercato settimanale, e in zona Ospedale in via Vicini, sempre dalle 9,30 alle 12,30. Nei prossimi giorni punti di raccolta anche nelle frazioni. All’iniziativa anche il consigliere regionale della Lega Fabio Bergamini, membro della Commissione Sanità dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna. E’ possibile trovare i fogli e firmare, anche in tantissime attività commerciali di Cento e si sta espandendo anche ai comuni limitrofi. Dalla Regione arriva l’interrogazione di Marco Mastacchi (Rete civica), che oltre a chiedere lumi su una riduzione dei posti letto al Delta ha chiesto del "probabile depotenziamento dell’ospedale di Cento, con la possibile chiusura del pronto soccorso, una struttura che diventerebbe, di fatto, un semplice presidio di prima accoglienza e di lungodegenza" dicendo che "nel bilancio della sanità regionale mancano 400 milioni. L’assessore regionale Donini ha chiesto alle aziende di contenere la spesa per non ampliare il disavanzo potenziale che potrebbe far correre alla Regione un rischio commissariamento", conclude il capogruppo di Rete civica. La risposta arriva da Donini: "Non c’è nessuna intenzione di tagliare posti letto negli ospedali, così come di depotenziare i pronto soccorso, ma le risorse collegate al fondo sanitario nazionale sono insufficienti". Presto una manifestazione pubblica nata dai cittadini.