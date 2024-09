La moda sfila in centro. Torna la festa di Cna, imprese e idee in piazza: "Patrimonio immenso"

Il 14 settembre torna il Festival delle imprese delle idee, ‘Cna in festa’. Quest’anno, per la seconda edizione, la manifestazione si svolgerà in piazza Trento e Trieste. I dettagli sono stati presentati nella mattinata di ieri alla presenza dei vertici di Cna, tra questi il direttore provinciale Matteo Carion, gli assessori Francesco Carità e Matteo Fornasini, oltre ai dirigenti dei vari settori e mestieri dell’associazione di categoria. Il programma del Festival delle imprese delle idee partirà alle 9.45 con l’inaugurazione e proseguirà al mattino fino alle 12, poi si riprenderà alle 15 fino alle 19. Qui saranno allestiti laboratori, dimostrazioni e tutto ciò che Cna e le sue imprese proporranno ai ferraresi. Sono previsti laboratori (Lego, corsi inglese, panificazione, foto Safari e altro), momenti di approfondimento, esposizioni, spazi per il benessere fisico e momenti ludici. Tutti i laboratori sono gratuiti ad esaurimento posti. Nella stessa mattinata di domenica 14 settembre alle 10, nella sala dell’Arengo del municipio, si terrà ‘Storie di incontri’ promosso da Cna Ferrara e Cna hub 4.0. Si tratta della presentazione del progetto mirato ai legami virtuosi tra imprese e giovani. "L’artigianato e la piccola e media impresa – ha dichiarato Davide Bellotti, presidente provinciale Cna – racchiudono in sé un patrimonio di competenze, relazioni e opportunità, che non sono sufficientemente conosciute. Hanno un grande valore sociale. Questo patrimonio di relazioni sociali e competenze va fatto conoscere il più possibile ai nostri concittadini, ed è un elemento strategico per il territorio, che proprio qui può trovare una propria rinnovata capacità di crescita e resilienza".

Gli assessori Carità e Fornasini hanno sottolineato ringraziato Cna, "una realtà territoriale consolidata, che porterà in piazza un evento non facile da organizzare, ma che vedrà in vetrina molte imprese e realtà ferraresi. La strada intrapresa è quella giusta". Alla sera l’attesa sarà per la sfilata di moda organizzata da Cna Federmoda, ‘Fashion on the Road’, in programma per il 14 settembre alle 21. Tante le novità, a cominciare dal luogo, nel cuore del centro storico: dopo il Castello Estense e la Darsena di San Paolo, quest’anno le modelle sfileranno in piazza Trento e Trieste, davanti a una platea di 500 posti. Nove le imprese del settore moda coinvolte che sfileranno, molte delle quali vanno in scena per la prima volta a Ferrara. L’evento coinvolge anche il progetto Eco-Fashion dell’Accademia Belle Arti di Bologna e il Progetto Silver Fashion Experience. Trucco e acconciature saranno affidati a Wellness Time. La direzione artistica è affidata per il secondo anno consecutivo a Rocco Cagnè, mentre la parmense Maddalena Ferroni, sarà la conduttrice della serata. Ecco le imprese che sfileranno: Anteprima di Mirella e Andrea Avantaggiato; Atelier Le Mariage; Captivity di Gloria Bergamini; Incanto HandMade di Emanuela Iannice; L’Angolo della Luna di Ilaria Pezzetti; Le Schigghiate di Sabina Trotta; Maria Ielpo Gioielli; MT Fashion di Miriam Tirinzoni; Onda Fashion di Erika Forlani.