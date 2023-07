La moda sfila lungo i Trepponti Bellotti: "Valore ai nostri luoghi"

COMACCHIO

I Trepponti sono stati ancora una volta lo scenario ideale per ‘Moda danza acconciatura’. La serata-evento, condotta da Vittoria Tomasi e Alessandro Bini, ha avuto come protagoniste le aziende locali con la loro passione, talento e artigianalità: Atelier il Sogno, Anteprima, Maison Blanche, Monilia, Inay Glamour, Incanto Hand Made, Fashion ottica e Allour Studio. Ogni momento moda è stato introdotto da brevi video realizzati dalla FF Production di Filippo Fortini con la modella Valentina Di Geso, e a regalare grandi emozioni agli spettatori l’esibizione della violinista Giada Dondi, della Civica Scuola di Musica di Comacchio e le evoluzioni nel tango di Emanuela Iannice e Stefano Tebaldi. Doveroso il momento in memoria di Saverio Rizzetto, fotografo e direttore artistico per diversi anni venuto a mancare lo scorso anno, ricordato da Giordano Conti, ideatore dell’evento, rinomato acconciatore, socio storico di Cna Ferrara. "I dati che abbiamo studiato insieme al Comune di Comacchio ci dicono che il nostro territorio è a tutti gli effetti una località turistica attrattiva per i turisti – ha detto Davide Bellotti, presidente di Cna Ferrara –: questo merito è di tutti noi che ci impegniamo per valorizzare i nostri luoghi e soprattutto lo dobbiamo alle nostre aziende". "Il Comune è entusiasta di aver patrocinato la serata e della collaborazione con Cna per la realizzazione di questo evento che porta ottimi risultati alla stagione estiva", ha affermato il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri. Enrico Zappaterra, responsabile di Cna Area Delta e coordinatore generale dell’evento ha espresso la volontà di far crescere sempre di più l’evento. L’intero ricavato della serata sarà devoluto a Telethon.